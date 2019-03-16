Amerika'daki Müslümanlar ayaklandı: ''Yasal olarak silahlanmalıyız!''

Washington DC İslam Merkezi'nin imamı, cuma hutbesinde konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak saldırıyı kınadı.

Cami cemaatinden Mali vatandaşı Ahmed Sirajj, Müslümanların saldırının acısını derinden hissettiklerini belirterek, "Birbirimizi sevmeli, birbirimize uyum sağlamalı, nefret değil, huzur vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Yasal olarak silahlanmalı ve camilerimizi korumalıyız

Filistin asıllı ABD vatandaşı Kerim el Sayed de saldırıya ilk başta inanamadığını, özellikle Yeni Zelanda gibi sakin bir ülkede gerçekleşmiş olmasına anlam veremediğini söyledi.

ABD'de yaşayan bir Müslüman olarak sık sık bu tarz saldırılara maruz kalma ihtimalinin aklına geldiğini kaydeden Sayed, "Bu cuma namazına bile endişeyle geldim. Her zaman duyuyoruz ama fiziksel olarak orada olmak sanırım oldukça farklıdır." dedi

Sayed, Amerikalı Müslümanlar olarak güvenlikleri için ABD Anayasası kapsamında silahlanmaları gerektiğine inanmaya başladığını belirterek, "ABD'deki Müslümanların yasal olarak silahlanması ve kendi camilerini korumalarının zamanının geldiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kötü insanların her zaman ve her ülkede bulunduğuna dikkati çeken Sayed, güvenlik konusunun yanı sıra Müslümanlar olarak İslamofobinin varlığını ve boyutunu daha aktif şekilde anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Merhametimiz, nefretimizin önüne geçmiştir

Washington'da tıp doktoru olarak görev yapan Mustafa Alam da hangi dinden ve ırktan olursa olsun nefretin, her zaman yanlış olduğunu söyledi.

Alam, şunları dile getirdi:

"Merhamet, her zaman nefretten büyük olmuştur. Biz Müslümanlara yapılan saldırılarla başa çıkmamızın yolu budur. Sevgi ve merhametle inancımızın ne anlama geldiğini göstermeliyiz. Umarım ki bu kavramlar nefreti geçersiz kılacaktır. Hiçbir zaman korkmamalıyız. Her zaman cesur ve güçlü olmalı ve inancımızı takip etmeliyiz."

Yahudi protestocu destek verdi

Öte yandan, Yahudi bir Amerikalının cami dışında Müslümanlara destek mesajları taşıyan pankartla beklemesi dikkat çekti.

İsmini açıklamak istemeyen Amerikalı Yahudi, Müslümanların geçen aylarda Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıdan sonra kendilerine destek çıktığını, şimdi ise sıranın kendinde olduğunu söyledi.