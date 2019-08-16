0553 313 94 23

Trump'ın çağrısı sonrası terör devleti İsrail'den skandal karar!

Terör devleti İsrail, ABD'li Müslüman vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirdi. Rezil karar Trump'ın, Tlaib ve Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak fişlediği tweetinden sonra geldi.

16 Ağustos 2019 Cuma 07:45
Trump'ın çağrısı sonrası terör devleti İsrail'den skandal karar!

Terör devleti İsrail, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti.

Başbakan Netanyahu açıklamasında, İsrail yasalarının, diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkeye zarar veren, İsrail'i boykot çağrısında bulunan ve bunu gerçekleştirmek için çalışanların ülkeye girişini engellediğini kaydetti.

Tlaib ve Omar'ın ABD Kongresi’nde İsrail’i boykot ile ilgili yasama alanında çok aktif olduklarına dikkati çeken Netanyahu, ülkeyi ziyaret programlarını birkaç gün önce aldıklarını ve amaçlarının "İsrail'in meşruiyetini reddetmek ve boykotu güçlendirmek olduğunun anlaşıldığını" ifade etti.

Netanyahu, Tlaib ve Omar'ın, ziyaret edecekleri yeri İsrail değil "Filistin" diye nitelendirdiğini, ABD'li demokrat ve cumhuriyetçi vekillerin aksine herhangi bir İsrail hükumet yetkilisi ya da muhalefetten biriyle görüşme talebinde bulunmadıklarını aktardı.

Tlaib ve Omar'ı İsrail'e zarar verme ve İsrail'e karşı kışkırtmayı güçlendirme niyetiyle program hazırlamakla suçlayan Netanyahu, bu nedenle İçişleri Bakanı'nın ülkeye giriş yasağı kararı aldığını ve kendisinin de Başbakan olarak bu kararı desteklediğini ifade etti.

Netanyahu, ABD'nin de İsrailli vekillere ve dünyadaki diğer vatandaşlara bu şekilde davrandığını savundu.

Çağrı Trump'tan geldi

Öte yandan, gün içerisinde Twitter'dan yaptığı açıklamayla Tlaib ve Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongreye sokmakta çok zorlanacak. Reziller.

Trump'ın bu açıklaması, ABD medyasında ve kamuoyunda yeni tartışmalara neden oldu. Yapılan eleştirilerde, ABD Başkanı'nın kendi ülke siyasetçilerinin başka bir ülkeye girişinin engellenmesini istemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Vekil Tlaib ve Omar'ın 18 ve 22 Ağustos tarihleri arasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği, Kudüs'teki Filistinli Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geleceği biliniyordu.

Tlaib ve Omar'ın söz konusu kararın ardından programlarına dair nasıl bir adım atacakları henüz bilinmiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 07:45
  1. ABD
  2. İsrail
  3. Rashida Tlaib
  4. Ilhan Omar

YORUM YAZ

  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE36 dk önce
    sahte Müslümanı, sahte dindarı, sahte şeyhi, sahte hocası, sahte vekili hayatları hep sahte (yalan) kendileri inanıyor mu söyledikleri onca yalana... ???? sahi bırakh. obamavardı... Müslüman avlamak için kancaya takılmış yem

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Her şey bugün belli olacak! Milyonlarca kişi saat 14.30'a kitlendi
  1. Her şey bugün belli olacak!..
  2. Kara yollarında durum
  3. Teklif sunuldu! Ülkenin başkenti..
  4. 42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna..
  5. Yurtta hava durumu
  6. Türkiye harekete geçmişti! Rumlardan Kap
  7. Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan..
  8. Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin..
  9. Gemlik’te iş yeri yangını
  10. Güngören’de park halindeki 10 aracın..
  11. Radyasyon önlenebilir mi? | Kaktüs..
  12. ABD'li Müslüman vekillere İsrail'e..
  13. Tek suçları vatanlarını sevmek!
  14. Böyle kız isteme görülmedi! Çiçeği..
  15. 16.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  16. Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
  17. Çakmak gazı dairenin yanmasına neden..
  18. Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi..
  19. Atama Kararları Resmi Gazete’de
  20. Laikçileri çıldırtacak haber: İmam..
  21. Resmi Gazete’de yayımlanan Atama..
  22. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü..
  23. Görevden alınan Basın İlan Kurumu..
  24. Maçın ardından
  25. Hindistan'da 'nüfusu azaltma' festivali!
  26. Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile..
  27. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
  28. Steven Nzonzi İstanbul’a geldi
  29. Sahte nakliyeciler sahte plakalı tırla..
  30. "Mescid-i Aksa'ya saldırı, durumun..
'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!

Günün Karikatürü

16 Ağustos 2019
Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor
Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor
Johnson açıkladı: Korkunç bir iş birliği var
Johnson açıkladı: Korkunç bir iş birliği var