THY- Euroleague
0553 313 94 23

ABD'li Müslüman siyasetçinin görevinden alınması talebi partiyi ikiye böldü

Cumhuriyetçi Partinin Pakistan asıllı Bölge Başkanvekili Shahid Shafi'nin, Müslüman olduğu için görevinden alınması istendi- Cumhuriyetçi Parti Bölge Başkanı Darl Easton:- "(Partinin Bölge Sorumlusu Dorrie O’Brien) Bana verdiği tek sebep onun (Shafi'nin) Müslüman olmasıydı. Bana verdiği tek sebep buydu"- Teksas Meclisi Başkanı Joe Straus:- "Utanç verici, Amerikan ve Cumhuriyetçi değerlerle uyuşmayan bu eylem, tüm yetkililer tarafından durdurulmalıdır"

05 Aralık 2018 Çarşamba 21:49
ABD'li Müslüman siyasetçinin görevinden alınması talebi partiyi ikiye böldü

WASHINGTON (AA) - Haziran ayında Cumhuriyetçi Partinin Fort Worth Bölgesi Başkanvekili olan Pakistan asıllı Shahid Shafi'nin, "Müslüman olduğu" için görevinden alınması istendi.

ABD'ye 28 yıl önce gelen ve travma cerrahı olan Pakistan asıllı Shafi'nin, Müslüman olmasından dolayı bazı Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından görevinden uzaklaştırılmaya çalışılması tepkilere yol açtı.

Teksas eyaletinin Southlake belediye üyeliğine seçilen, haziran ayında ise Fort Worth Bölgesi Cumhuriyetçi Parti Başkanvekili olan Shafi'nin, "İslam dini ve kurallarına bağlı olduğu ve İslami terör gruplarıyla bağlantılı olabileceği" iddiasıyla Cumhuriyetçi Partinin Bölge Sorumlusu Dorrie O’Brien ve destekçileri tarafından görevinden alınması istendi.

- "Kendimizi yıkmayı bırakmalıyız"

O’Brien'ın, Shafi'yi görevinden almasını istediği Cumhuriyetçi Parti Bölge Başkanı Darl Easton, yaptığı açıklamada, "(O'Brien'nın) Bana verdiği tek sebep onun (Shafi) Müslüman olmasıydı. Bana verdiği tek sebep buydu." dedi.

Parti delegesi George P. Bush ise Shafi'ye yapılan ithamların ve görevinden alınması talebinin Amerikan değerleriyle örtüşmediğini belirtti.

Bush, "Bölge sorumlularını, çalışkan bir parti yetkilisini sırf dini inançlarından dolayı görevden alma girişimini durdurmaya çağırıyorum. Daha kapsayıcı bir Cumhuriyetçi Parti için çalışmalı ve eğer Texas'ı elimizde tutmak istiyorsak kendimizi yıkmayı bırakmalıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Teksas Meclisi Başkanı Joe Straus da sosyal medya hesabından, "Bazı parti sorumluları, bir parti yetkilisini inancından dolayı partiden atmaya çalışıyor. Utanç verici, Amerikan ve Cumhuriyetçi değerlerle uyuşmayan bu eylem, tüm yetkililer tarafından durdurulmalıdır." açıklamasını yaptı.

- Karşı çıkan parti yetkilileri de hedef alındı

Shafi'nin kovulması için kampanya başlatan O’Brien önderliğindeki diğer parti üyeleri de açıklamalarından dolayı parti delegesi Bush ve Meclisi Başkanı Straus'u da hedef aldı.

Shafi'nin dinini yaşantısına dikkat eden ve camiye düzenli olarak gitmekle suçlayan yetkililer, kendilerine karşı çıkan diğer parti üyelerini de Teksas eyaletine "İslami şeriat düzeninin getirilmesine yardımcı olmakla" itham etti.

ABD Başkanı Donald Trump, görevinde ikinci yılını doldururken ülkedeki İslamofobi tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 21:49
  1. ABD
  2. Cumhuriyetçi Parti
  3. Dorrie O’Brien
  4. Fort Worth bölgesi
  5. Shahid Shafi
  6. Teksas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'nın darbeci generali Hafter Roma'da
    1. Libya'nın darbeci generali Hafter..
    2. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    3. Bush'un cenazesinde gerilim!
    4. Sayısal Loto çekildi (1)
    5. Batı Sahra görüşmeleri Cenevre'de..
    6. Şans Topu çekildi (1)
    7. Ejder meyvesi göz sağlığı için faydalı!
    8. Uyku problemi çekiyorsanız yasemin..
    9. New York polisinin drone kararı..
    10. Teflon tava temizliği nasıl olmalıdır?
    11. Pancu'dan sürpriz imza! İşte yeni takımı
    12. Kritik öneme sahip Hint kenevirinin..
    13. Fuat Oktay'a Nijerli bakandan ziyaret
    14. Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak..
    15. Çocuklarda aşırı terleme hastalık..
    16. Etli pırasa
    17. Hurma trüf tarifi
    18. Muharrem İnce Yalova'ya burun kıvırdı:..
    19. Zinde tutan alışkanlıklar
    20. HDP'den CHP'ye 'ittifak' sinyali:..
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum