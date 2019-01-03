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ABD'li Müslüman siyasetçiden anlamlı paylaşım

ABD'deki ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine giren Somali asıllı Müslüman siyasetçi Ilhan Omar, Kongredeki yemin törenine saatler kala geçmişiyle ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

03 Ocak 2019 Perşembe 09:06
ABD'li Müslüman siyasetçiden anlamlı paylaşım

ABD siyasi tarihinde Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi ünvanını alan Omar, Twitter hesabından, babası ile Washington DC havaalanından fotoğraf paylaşarak, "23 yıl önce babam ve ben, Kenya'daki mülteci kampından Washington DC'deki bu havalanına inmiştik. Bugün ise ilk Somali-Amerikalı olarak Kongre'de yemin etmek için aynı havaalanına indik." ifadesini kullandı.

Kenya'da 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Omar, ABD'ye 12 yaşında gelmiş, ara seçimlerde Minnesota eyaletinden seçimlere girerek Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında ezici üstünlük sağlamıştı.

- ABD Kongresinin 116. dönemi resmen başlıyor

ABD'de 6 Kasım ara seçimlerinde galip gelen ve içlerinde Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ile Omar'ın da bulunduğu Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, bugün Kongrede yemin edecek.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Tlaib ve Omar, 1734'te İngilizceye çevrilen ve ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson'a ait Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin edecek.

ABD'li siyasetçiler yemin töreni sonrasında Kongrenin 116. dönemindeki görevlerine resmen başlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 09:06
  1. ABD Kongresi yemin töreni
  2. Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar
  3. Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib

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