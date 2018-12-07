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ABD'li Müslüman kadın siyasetçi Tlaib'den Trump'a "ırkçı" suçlaması

Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, söylem ve politikalarını eleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı olduğuna dair şüphesinin olmadığını belirtti- Tlaib: "Amerikan halkı bile çoğu zaman Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşılıyor ve ne demek istediğini anlamaya çalışıyor"

07 Aralık 2018 Cuma 19:47
ABD'li Müslüman kadın siyasetçi Tlaib'den Trump'a "ırkçı" suçlaması

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, ABD Başkanı Donald Trump'ı ırkçılıkla suçladı.

ABD'de geçen ay yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisine giren iki kadın Müslüman siyasetçiden biri olan Filistin asıllı Tlaib, Trump ve politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

The Hill'e konuşan Tlaib, Trump'ın ırkçılığının politika ve söylemlerinden anlaşıldığını, onun ırkçı olduğundan bir şüphesi bulunmadığını söyledi.

Tlaib, Trump'ın ırkçı söylemlerinin kaynağını bilmediğini kaydederek, "Ancak Amerikan halkı bile çoğu zaman Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşılıyor ve ne demek istediğini anlamaya çalışıyor." dedi.

- Başkan Trump ile ırkçılık yükselişte

Trump'ın söylemlerinin ülke genelindeki ırkçı ve İslamofobik saldırıları arttırdığı görülürken, özellikle Demokrat kesimin Trump'a yönelik tepkileri artıyor.

"Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" sloganıyla 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, ülkede beyaz Amerikalılar ile olmayanlar arasında "görünmez bir çizgi" çizmeye çalışmakla itham ediliyor ve özellikle göçmenler konusundaki söylemleriyle tepki çekiyor.

"ABD'de ırkçılığı hortlatmakla" suçlanan Trump'ın birçok seçim vaadinin ve göreve geldikten sonra aldığı bazı kararların ülkedeki kimi kesimleri ayrımcılığa maruz bıraktığı ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:47
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. ırkçı
  4. Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib

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