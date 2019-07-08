0553 313 94 23

ABD'li milyarder hakkında kız çocuklarına cinsel istismar davası

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ile fuhuş ağı oluşturma suçlarından yargılanacak

08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:13
ABD'li milyarder hakkında kız çocuklarına cinsel istismar davası

NEW YORK (AA) - ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanacak.

Fransa'nın başkenti Paris’ten özel uçağı ile dönerken New Jersey’deki Teterboro Havaalanı'nda hafta sonu gözaltına alınan ve savcılığın talebi doğrultusunda Manhattan’daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'ne konulan Epstein'in durumuna ilişkin federal savcılıktan açıklama yapıldı.

New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman, açıklamada, Epstein’in en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca genç kıza cinsel istismar ile fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanacağını belirtti.

Breman, Epstein’in "kurbanlarını kasıtlı olarak reşit olmayan kızlardan seçtiğini, kurbanlarına, başka kızlar da getirmeleri için ayrıca para ödediğini" kaydederek, "Epstein, New York ve Palm Beach’te de cinsel istismar amaçlı 18 yaş altı kızlardan oluşan geniş bir ağ oluşturdu." ifadesini kullandı.

Epstein'in ilk defa hakim karşısına çıkacağı perşembe gününe dek hapiste kalacağı ve suçlu bulunması halinde 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Federal savcıların, ünlü milyarder için yapılacak kefalet taleplerinin de reddedilmesini istediği basında çıkan haberlerde yer aldı.

Epstein, 2008'de Florida mahkemesinde yine benzer suçlamalarla yargılanmış, şu an ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Çalışma Bakanı olan o dönemin Miami Başsavcısı Alexendar Acosta ile varılan anlaşma gereği, hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek "hafif bir ceza" olarak değerlendirilen 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

66 yaşındaki yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein’ın aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:13
  1. Jeffrey Epstein
  2. kız çocuklarını taciz etme ve seks trafiği
  3. New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY’den duygulandıran ‘Eren’ paylaşımı
    1. THY’den duygulandıran ‘Eren’ paylaşımı
    2. Rusya’dan helikopter alan Özbekistan..
    3. Reyhanlı’da boya deposundaki yangında..
    4. Gerçek ortaya çıktı! Uygur Türkleri..
    5. Hırvatistan'dan avroya geçiş adımı
    6. ABD'li milyarder hakkında kız..
    7. Başkan Erdoğan Bosna'daki Mehmetçik'i..
    8. Mahalleli otomobili havaya kaldırıp..
    9. AYK burs başvuruları e-devlet..
    10. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
    11. GÜNCELLEME - Reyhanlı'da derneğe ait..
    12. Taksiciye “sarkıntılık” suçundan 5 yıl..
    13. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    14. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    15. İtalya’da gemi faciası kıl payı..
    16. Homo sevici Mahmut Tanal, sapkınlara..
    17. İstanbulspor'da transfer
    18. Fatih Terim'e futbolculardan 45. yıl..
    19. İsrail polisi Kudüs’te iki Filistinli..
    20. Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan..
    21. Emine Erdoğan, Başçarşı’yı gezdi
    22. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    23. Hindistan'da otobüs kazası: En az 29..
    24. Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la..
    25. FETÖ'nün gerçek yüzü Londra'da..
    26. Trabzonspor'da 2 transfer
    27. Bursa'da "önemli değerlerin" isimleri..
    28. Suriyeli muhaliflerden uluslararası..
    29. Arkadaşını vurdu, polisi arayarak..
    30. Bürokratik süreç basitleştirildi
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Ali Babacan'ın istifası sonrası AK Parti'den ilk hamle!
    Ali Babacan'ın istifası sonrası AK Parti'den ilk hamle!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var