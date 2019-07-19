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ABD'li milyarder Epstein'ın kefalet talebi reddedildi

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın kefalet talebi, topluma yönelik tehlike teşkil ettiği ve ülkeden kaçmak için zenginliğini kullanabileceği gerekçesiyle reddedildi

19 Temmuz 2019 Cuma 00:13
ABD'li milyarder Epstein'ın kefalet talebi reddedildi

NEW YORK (AA) - Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın kefalet talebi reddedildi.

Davaya bakan Bölge Hakimi Richard M. Berman, Epstein'ın topluma, özellikle de davadaki mevcut ve hala öne çıkabilecek potansiyel kurbanlara yönelik tehlike teşkil ettiğini ve ülkeden kaçmak için büyük zenginliğini ve engin kaynaklarını kullanabileceğini belirtti.

Kefalet talebinin ret gerekçesinde ayrıca Epstein'ın zengin yaşam tarzı, yabancı ülkelerdeki konutları ve özel jetleri nedeniyle kaçma riski bulunduğuna da dikkati çekildi.

Epstein'ın avukatları, müvekkillerinin teminat olarak 559 milyon dolarlık servetini güvence için vermeye razı olduğunu, yargılanma sürecinde New York’taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulmasını talep etmişti.

Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutulan Epstein’ın malikanesinde 6 Temmuz’da yapılan aramada nakit para yığını, düzinelerce elmas ve sanık için düzenlenmiş sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirildiği belirtilmişti.

Başsavcı Yardımcısı Alex Rossmiller de davanın Epstein’ın aleyhine her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, küçük yaşta cinsel tacize uğrayan diğer kadınların da yetkililerle temasa geçmeye başladığını açıklamıştı.

- 45 yıla kadar hapis cezası verilebilir

Fransa'nın başkenti Paris'ten özel uçağıyla dönerken New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda gözaltına alınan 66 yaşındaki Eipstein'ın, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca genç kıza cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanacağı belirtilmişti.

Epstein'ın suçlu bulunması halinde 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

Epstein, 2008'de Florida mahkemesinde yine benzer suçlamalarla yargılanmış, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde çalışma bakanıyken Epstein’ın tutuklanmasından sonra gündeme gelen eleştiriler nedeniyle geçen hafta istifa eden o dönemin Miami Başsavcısı Alexendar Acosta ile varılan anlaşma gereği, hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein'ın, aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 00:13
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