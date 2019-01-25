Yabancı akademisyenlere göre 2019'un öne çıkacak uluslararası meseleleri

yeniakit.com.tr Amerikalı bir araştırma kuruluşu olan Brookings Enstitü, akademisyenlere 2019’da öne çıkacak uluslararası meselelerin ne olacağını sorup kısaca fikirlerini aldı.

“İsrail, Suriye ve Yemen meseleleri öne çıkacak.. Büyük kararlar ile yüzleşecekler”

Natan Sachs: Enstitüden olan Sachs; Suriye, Yemen ve İsrail meselelerinin öne çıkacağına vurgu yaptı. Sachs, 2019’da Ortadoğu’daki “iki korkunç iç savaşın” devam edeceğini söyledi. Suriye’de “muzafferler” olarak Esed, İran, Rusya ve Hizbullah’tan yana harp giderek yavaşlasa da, Yemen’de tüm gücüyle sürdüğünü vurguladı. Sachs ayrıca 2019’da, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika’nın bu yıl Yemen felaketini devam ettirip ettirmeyecekleri veya nasıl devam ettirecekleri konusunda büyük kararlarla yüzleşeceklerini söyledi.

Sachs İsrail’de ise 9 Nisan’daki seçimlerin öne çıkacağını dermeyan etti. Netanyahu favori gözükse de, rüşvet dahil yolsuzluk suçlamalarından olası dava açılma durumunun tepesinde döndüğünü, seçimin ondan sonrası, yani halefleri olacaklar için de bir prova mahiyeti taşıyacağını kaydetti.

Araştırmacılar ekseriyetle Amerika-Çin ilişkilerinin en öne çıkan mesele olacağını düşünüyor

Cheng Li: Enstitü’nün Çin kökenli Amerikalı bilimadamı Cheng Li ise Amerika-Çin ilişkilerine vurgu yaptı. “Bu yüzyılın en önemli iki taraflı ilişkisi” olarak andığı Amerika-Çin ilişkilerinde yeni bir rekabet ve yüzleşme dönemine girilmekte olduğuna dikkat çekti.

En büyük siyasi meselenin ise, bu iki siyasi gücün karşılıklı olarak tahkim edilmiş korku ve düşmanlıklarının kontrolden çıkmasını engellemenin bir yolunu bulabilmek olduğunu söyledi. Ayrıca kontrolden çıkmakta olan durumun küçük bir ihtimal de olsa yıkıcı sonuçları olan bir harbe yol açabileceğini ifade etti.

David Dollar da Cheng Li gibi Amerika-Çin ilişkisi üzerinde durup daha ziyade Amerika’nın Çin’e karşı ticaret savaşına odaklandı. Dollar, yılın ilk iki ayının Amerika-Çin ticaret savaşında bir mütarekeye varılıp varılamayacağının gözler önüne serileceğini ileri sürüp, Amerika’nın menfaatine olanın bir mutabakat olduğunu söyledi.

Ayrıca Dollar, gereğince haber edilmemiş bi hakikatin ise, Trump’ın tarif uygulamaları ile birçok Amerikan firmasının zarar gördüğünü ve ticaret savaşı kızışırsa bu sayının daha da artacağı hakikati olduğunu vurguladı.

Dhruva Jaishankar: Enstitü’nün Hindistan kökenli araştırmacısı Jaishankar da Amerika-Çin ilişkilerinin bir numaralı mesele olacağını düşünenler arasında yer aldı. 2019’da muhtemelen dünyada uluslararası ilişkilerdeki en büyük siyasi meselesinin Amerika-Çin ilişkisi olacağını söyleyen Jaishankar, yeni bir Soğuk Savaş döneminde olup olmadığımızın küçük soru olduğunu kaydetti. Büyük soru ise ona göre, ekonomik ve sosyal olarak entegre olmuş bir dünyada yeni Soğuk Savaş’ın nasıl bir şey olduğu.

Enstitüden Ryan Hass da Amerika-Çin ilişkilerinin öne çıkacağı minvalinde yorumlar yaptı. Jung H. Park ise Amerika ile Kuzey Kore arası yaşanabileceklerin öne çıkacağı yönünde fikir beyan etti.

DAEŞ, Afganistan, Brexit ve Avrupa

Enstitü’den iki isim, Madiha Afzal ve Vanda Felbab-Brown; Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesi ve bunun sonuçlarını öne çıkacak mesele olarak zikrettiler.

Brexit’in öne çıkan mesele olacağını söyleyen Enstitü’den sadece tek bir isim çıkarken, Avrupa Parlamentosu seçimleri ile Avrupa seçimlerine vurgu yapan birer kişi daha bulundu.

Daniel L. Byman adlı araştırmacı ise, ana sahasının terörizm olduğunu belirtip 2019’un en büyük sorusunun “İslam Devleti’nin [DAEŞ’i kastediyor] muhtemel statüsü” olacağını ifade etti.