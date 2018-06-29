ABD'li kongre üyesi açıkladı: İç savaşa gidiyoruz

ABD'li Kongre üyesi Steve King attığı tweette, protestocuların Portland'daki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) bürosunun işgali ve göçmen karşıtlığının, ABD'yi iç savaşa götürdüğünü belirtti.

"5 YIL İÇİNDE İÇ SAVAŞ ÇIKACAK"



Yapılan ankette, ABD'lilerin %31'i önümüzdeki beş yıl içerisinde ikinci bir iç savaşın muhtemel olduğu görüşünde.



ANKETİN DETAYLARI



İnternet ve telefon üzerinden yapılan ankette, %31 iç savaşı muhtemel görürken, %11 bunun çok olası olduğu görüşünde. Katılımcıların %29'u bunu muhtemel görmezken, ankete katılanların %59'u Trump'ın göçmen karşıtı politikalarının şiddete yol açacağından endişeli.