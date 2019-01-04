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ABD'li Müslüman kongre üyeleri yemin ederken Kur'an'a el bastı

ABD'de 6 Kasımda yapılan ara seçimlerinde seçilen Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek görevlerine resmen başladı. Müslüman Meclisüyeleri Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden Somali asıllı İlhan Omar'ın Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etmesi dikkat çekti.

04 Ocak 2019 Cuma 07:11
ABD'li Müslüman kongre üyeleri yemin ederken Kur'an'a el bastı

ABD'de yapılan 6 Kasım ara seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek Kongrenin 116. dönemindeki  görevlerine resmen başladı. Müslüman Meclis  üyeleri Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden Somali asıllı İlhan Omar 1734'te İngilizce'ye çevirilen ve ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson'a ait Kur'an-ı Kerim'e el basarak, yemin etti.

ABD'nin 2016 Başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders de Omar'ın ofisine tebrik ziyaretinde bulundu.

435 üye yemin etti

İlk olarak Demokrat Vekil Nancy Pelosi'nin  Temsilciler Meclisi başkanı seçildiği törende, aralarında Michigan eyaletinden  Temsilciler Meclisi'ne seçilen Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden Somali asıllı Müslüman İlhan Omar'ın da bulunduğu 435 üye yemin etti.

Kur'an'a el bastılar

Törende, Tlaib ve Omar, 1734'te İngilizce'ye çevirilen ve  ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson'a ait Kur'an-ı Kerim'e el basarak, yemin  etti.

Tlaib ve Omar'ın yemin törenine ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle  katıldığı görüldü.

Öte yandan, Omar'ın babası, ailesi ve akrabalarının da aralarında  bulunduğu çok sayıda destekçi, Omar'ın yemin törenini Temsilciler Meclisi'ndeki  ofisinden takip etti.

ABD'nin 2016 Başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont eyaleti Senatörü  Bernie Sanders de Omar'ın ofisine tebrik ziyaretinde bulundu.

Trump'ın görevden alınmasını isteyen bir tasarı sunulacak

Aynı gün içerisinde, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Brad Sherman,  Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını öngören bir tasarı sunacağını  açıkladı.

The Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Trump'a, eski FBI  Başkanı James Comey'i kovarak hukuka engel olmanın da dahil olduğu birçok suçlama  yönelten Sherman, "Bu tasarının sunulması için tüm nedenler mevcut. Donald Trump,  her geçen gün Beyaz Saray'dan ayrılmasının ülkemiz için iyi olacağını  gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 07:11
  1. abd
  2. kongre
  3. İlhan Omar
  4. Rashida Tlaib
  5. Kur'an-ı Kerim

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