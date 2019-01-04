ABD'li Müslüman kongre üyeleri yemin ederken Kur'an'a el bastı

ABD'de yapılan 6 Kasım ara seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek Kongrenin 116. dönemindeki görevlerine resmen başladı. Müslüman Meclis üyeleri Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden Somali asıllı İlhan Omar 1734'te İngilizce'ye çevirilen ve ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson'a ait Kur'an-ı Kerim'e el basarak, yemin etti.

ABD'nin 2016 Başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders de Omar'ın ofisine tebrik ziyaretinde bulundu.

435 üye yemin etti

İlk olarak Demokrat Vekil Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi başkanı seçildiği törende, aralarında Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden Somali asıllı Müslüman İlhan Omar'ın da bulunduğu 435 üye yemin etti.





Kur'an'a el bastılar

Törende, Tlaib ve Omar, 1734'te İngilizce'ye çevirilen ve ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson'a ait Kur'an-ı Kerim'e el basarak, yemin etti.

Tlaib ve Omar'ın yemin törenine ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle katıldığı görüldü.

Öte yandan, Omar'ın babası, ailesi ve akrabalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda destekçi, Omar'ın yemin törenini Temsilciler Meclisi'ndeki ofisinden takip etti.

ABD'nin 2016 Başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders de Omar'ın ofisine tebrik ziyaretinde bulundu.

Trump'ın görevden alınmasını isteyen bir tasarı sunulacak

Aynı gün içerisinde, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Brad Sherman, Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını öngören bir tasarı sunacağını açıkladı.

The Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Trump'a, eski FBI Başkanı James Comey'i kovarak hukuka engel olmanın da dahil olduğu birçok suçlama yönelten Sherman, "Bu tasarının sunulması için tüm nedenler mevcut. Donald Trump, her geçen gün Beyaz Saray'dan ayrılmasının ülkemiz için iyi olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.