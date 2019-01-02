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ABD'li komutanlardan Marmaris'te ziyaretler

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:33
ABD'li komutanlardan Marmaris'te ziyaretler

MUĞLA (AA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri bağlısı USS Porter gemisi Komutanı Yarbay Craig Trent ve ABD Deniz Ataşesi Yarbay Brett Meskimen, Marmaris'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Trent ve Meskimen ilk olarak liman ziyareti gerçekleştirdi. Trent ve Meskimen daha sonra Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'i ardından Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde bir süre sohbet eden komutanlar, Marmaris'e ilk kez geldiklerini, ilçede bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:33
  1. ABD Deniz Ateşesi Yarbay Brett Meskimen
  2. Aksaz Deniz Üssü
  3. Marmaris
  4. Muğla
  5. USS Porter
  6. Yarbay Craig Trent

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