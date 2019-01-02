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ABD'li komutanlar Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri bağlısı USS Porter gemisi ile Marmaris'e gelen komutanlar ilçede ziyaretlerde bulundu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:01
ABD'li komutanlar Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri bağlısı USS Porter gemisi Komutanı Yarbay Craig Trent ve ABD Deniz Ataşesi Yarbay Brett Meskimen, Marmaris'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Trent ve Meskimen ilk olarak liman ziyareti gerçekleştirdi. Trent ve Meskimen daha sonra Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'i ardından Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde bir süre sohbet eden komutanlar, Marmaris'e ilk kez geldiklerini, ilçede bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:01
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