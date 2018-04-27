ABD'li komutan itiraf etti: Kendimizi savunamayız

ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert B. Neller, ABD Senatosu’nun oturumda yaptığı konuşmada konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Neller, “Başlıca rakiplerimiz olan Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran ve aşırıcılık yanlısı örgütler tarafından uzun menzilli yüksek isabet oranlı silahların geliştirilmesi, ABD öncü kuvvetlerinin birçok birliğini savunmasız hale getirdi” diye konuştu.

SALDIRILARA KARŞI YETERSİZ

Deniz Piyadelerinin yurtdışındaki üslerinin çoğunun saldırılara karşı yeterli derecede savunması olmadığını söyleyen Neller, bu durumun operasyon hazırlama ve gerçekleştirme kabiliyetini azalttığına dikkat çekti. Neller, “Bu üslerde, hangarlar ve komuta merkezleri dâhil olmak üzere ek güçlendirme yapılması gerekiyor. Ayrıca hava üslerinin hızlı onarım imkânlarını genişletip, hava savunma sistemlerini geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ASKERİ KONSEPTLERE DAYANAMAYACAK

Orgeneral Neller, ABD’nin bundan böyle deniz üzerinde tartışmasız kontrole dayanan askeri konseptlere dayanamayacağını da sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart’ta yaptığı Federal Meclis konuşmasında dünyada benzeri bulunmayan en yeni Rus silahlara geniş yer vermişti.

Rus lider, Sarmat, Burevestnik ve Kinjal füze sistemlerinin ve lazer silahının yanı sıra, atmosferin yoğun katmanlarında 20 mach hızla binlerce kilometre uçarak kıtalar arası mesafeleri kat edebilen Avangard adlı hipersonik füze sisteminin başarıyla geliştirildiğini de ifade etmişti.