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ABD'li komutandan küstah çıkış! "Erdoğan'a ceza kesilmeli"

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasını engelleyemeyen Pentagon soytarıları "Erdoğan’sız senaryolar"a başladı. ABD’nin Avrupa’daki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını isteyenlere itiraz ederken, "Kongre Erdoğan'a ihanetinin cezasını kesmeli." dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 07:12
ABD'li komutandan küstah çıkış! "Erdoğan'a ceza kesilmeli"

Türkiye'nin F-35 projesinden resmen dışlanması bile sözde müttefiklerin saldırı iştahını kesmedi. Rusya'dan alınan S-400'ler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin bu topraklardaki işbirlikçi arayışını en üst düzeye açığa çıkardı. Yeni Şafak'ın haberine göre; Küresel medya ağını yöneten İsrail lobisi, "Erdoğan sonrasına hazırlık" çağrısı yapıyor. "Türkiye'yi NATO'dan atalım" çığlığını seslendiren ittifak, Batı'ya boyun eğmeyen ve kendi çıkarlarını savunan Ankara'ya bedel ödetmek istiyor. Yaklaşan fırtına, bir 'savunma' sistemi olan ve yalnızca düşman saldırısı durumunda aktif hale gelecek S-400'lerin çok ötesinde. Genel seçimlere daha 4 yıl varken 'Erdoğan sonrası'na yönelik yürütülen hazırlıklar, 'darbe' gibi olağandışı ihtimallerin her an akılda tutulması gereğini ortaya koyuyor.

"Kongre Erdoğan'a cezasını kesmeli"

'Kendi yolunu çizen' Ankara'ya karşı son kampanya, ilk parti S-400 sevkiyatının başladığı 12 Temmuz sonrasında geldi. Washington'un kontrolden çıkan Türkiye'ye karşı mutlaka kapsamlı yaptırım başlatması gerektiğini savunan Wall Street Journal, yayın kurulunca kaleme alınan başmakalede şöyle yazdı: "Erdoğan sonsuza dek iktidarda kalmayacak. Ondan sonra gelecek kişi Batı düşmanlığını yeniden düşünmeli. Trump yapmasa bile Kongre Erdoğan'a ihanetinin cezasını kesmeli."

"Erdoğan'dan sonrasını düşünelim"

2014-2017 yılları arasında ABD ordusunun Avrupa'daki kara kuvvetlerinin komutanlığını yapan Ben Hodges da 'Erdoğan sonrası' için hazırlık çağrısı yaptı. Bir radyo programında konuşan Hodges, "Erdoğan'dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Türk-ABD ilişkilerinin 1.0 versiyonu muhtemelen bu yaz ölecek. Türk-ABD ilişkilerinin 2.0 versiyonunu ve Erdoğan'dan sonraki hayatı düşünmeye başlamamız gerekiyor" dedi. Hodges ayrıca, S-400 alımının Türkiye'nin kurumsal kararı değil, Erdoğan'ın kişisel siyasi tercihi olduğunu savundu. "Peki ya Erdoğan yönetimde kalmaya devam ederse?" sorusuna Hodges şu cevabı verdi: "Bu büyük bir zorluk ve ciddi bir risk. Ama umuyorum ki iki taraf da yeni bir jeo-stratejik çerçeveden hareket eder. Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayız."

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 07:12
  1. Ankara
  2. Erdoğan
  3. Hodges
  4. Türkiye

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