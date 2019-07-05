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ABD’li kömür kralı helikopter kazasında öldü

ABD’li kömür kralı Chris Cline, Bahamalar’da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:15
ABD’li kömür kralı helikopter kazasında öldü

ABD’li kömür kralı Chris Cline, Bahamalar’da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.


Amerikalı kömür kralı Chris Cline’a ait helikopter, Bahamalar’dan Florida’ya gittiği sırada Atlantik Okyanusu üzerinde düştü. Yaşanan kazada Cline da dahil toplam 7 kişi hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Amerikalı milyarder ile isimleri henüz açıklanmayan arkadaşlarını taşıyan helikopter Florida’nın Fort Lauderdale şehrine seyahat ederken gerçekleşen olayın nedeni henüz bilinmiyor. Bahama Hava Kazaları Araştırma Dairesi Baş Dedektifi Delvin Major, bir helikopterin Grand Cay ve Fort Lauderdale arasında düştüğünü doğruladı. Polis, helikopterin enkazına yerel saatle 02.00 sıralarında denizin yaklaşık 5 metre derinliğinde ulaşıldığını ifade etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer 6 kişinin kimlikleri henüz bilinmiyor.


Kömür Kralı Cline’ın yakın dostu Batı Virginia Valisi James C. Justice, kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşının ölüm haberini paylaşırken helikopterin düşme sebebinin henüz tespit edilemediğini duyurdu. Justice, hayatını kaybeden diğer 6 kişiden birinin ise kömür kralının kızı Cameron olduğunu ifade etti.Ancak bu bilgi, Bahamalar’da araştırmayı yürüten resmi makamlarca doğrulanmadı.


Kimlik tespiti için bekleniyor


Soruşturmayı yürüten Baş Dedektif Major, cesetlerin kimlik teşhisi için Grand Bahama’ya götürüldüğünü ve işlemler tamamlanana kadar kimlik ve cinsiyetlerini açıklayamayacaklarını duyurdu. Nassau’dan Grand Bahama’ya bir ekibin sevk edildiğini duyuran Baş Dedektif, kimlik tespiti işlemlerinin bugün başlayacağını açıkladı.


Yerel basınının iddialarına göre, Bahamalar Kraliyet Polis Kuvvetlerinin kazada ölen 3’ü kadın 7 kişinin Amerikalı olduğunu belirtti.


15 yaşında madene girmiş


Cline 15 yaşında kömür madenlerinde çalışmaya başladı. 22 yaşında üniversiteden ayrılarak kömür endüstrisine girdi. Eğer yaşasaydı, bugün 61’nci yaş gününü kutlayacaktı.


Firmanın resmi sitesinde yazan bilgilere göre, Illinois Eyaleti’nde maden arama ve geliştirme çalışmaları yürütme amacıyla, 2006 yılında Foresight Energy’yi kurdu. 2014 yılında halka açtığı Foresight Energy’deki hissesini, 2015 yılında 1 milyar 400 milyon Amerikan Doları karşılığında sattı.


2017 yılının başlarında Nova Scotia’da yeni bir maden açan kömür kralı, Kanada’da da yeni bir maden açmayı planlıyordu.


Hayırseverliğiyle tanınıyordu


Hayırseverlik faaliyetleriyle tanınan Chris Cline, Cumhuriyetçi Parti’ye yaptığı yardımlarla da biliniyordu. Eski Florida Valisi John Ellis (Jeb) Bush’un 2015 yılındaki başkanlık kampanyası için Siyasi Çalışma Komitesi’ne (SÇK) 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Daha sonra ise Florida Senatörü Marco Rubio’nun kampanyası için de SÇK’ya dev bir bağışta bulunmuştu.


Clint’in siyasi bağışlarının yanı sıra, eski öğrencisi olduğu Huntington’daki Marshall Üniversitesi’ne de yardım ettiği biliniyor. Vefatına dair üzüntüsünü paylaşan Marshall Üniversitesi Rektörü Jerome A. Gilbert, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Clint’in ‘Marshall’ın oğlu’ olarak isimlendirdi. Rektör Gilbert, paylaşımında ailesine başsağlığı diledi Clint’in, üniversitede yürütülen akademik araştırmalar ve atletik programlara cömertliğinden de bahsetti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:15
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