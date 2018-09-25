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ABD'li komedyen Bill Cosby'e hapis cezası!

81 yaşındaki ABD'li ünlü komedyen Cosby, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

25 Eylül 2018 Salı 21:47
ABD'li komedyen Bill Cosby'e hapis cezası!

Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan 81 yaşındaki ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Cosby, Nisan ayında jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Yargıç Steven O'Neill, Cosby'nin 'cinsel saldırgan' olarak tanımlanmasına karar verdi. Bu Cosby'nin bulunduğu her eyalette polise haber vermesini ve içine girdiği her topluluğa cinsel saldırgan statüsüyle ilgili bilgi vermesi anlamına geliyor. Cosby ayrıca hayatı boyunca bu konuda danışmanlık alacak.

Cosby'nin avukatları, ünlü komedyenin yargınlandığı cinsel saldırı suçlarının çok ciddi olduğunu ve Cosby'nin yaşı ve sağlık durumunun göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Avukatlar Cosby'nin ev hapsine alınmasını istedi. Ünlü komedyen duruşma boyunca söz almadığı belirtildi.

Bill Cosby, Andrea Constand isimli kadına 2004 yılında Philadelphia'daki evinde uyuşturucu verdiği ve sarkıntılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Constand, Cosby'e cinsel saldırı suçlaması yönelten yaklaşık 60 kadından biriydi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:47
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