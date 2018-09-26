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Bill Cosby kimdir? ABD’li komedyen Bill Cosby ne kadar hapis cezası aldı?

Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Bill Cosby, Andrea Constand isimli kadına 2004 yılında Philadelphia'daki evinde uyuşturucu verdiği ve sarkıntılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Peki Bill Cosby kimdir? Bill Cosby kaç yaşında? Bill Cosby oynadığı diziler?

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:19
Bill Cosby kimdir? ABD’li komedyen Bill Cosby ne kadar hapis cezası aldı?

Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Bill Cosby, Andrea Constand isimli kadına 2004 yılında Philadelphia'daki evinde uyuşturucu verdiği ve sarkıntılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Peki Bill Cosby kimdir? Bill Cosby kaç yaşında? Bill Cosby oynadığı diziler?

81 yaşındaki ABD'li ünlü komedyenin başı son günlerde ortaya çıkan taciz iddialarıyla dertte. Cosby tarafından tacize uğradığını iddia eden ve şikayette bulunan 35 kadın ise New York Magazine'in kapak konusu olmuştu. İddialara göre Cosby birlikte olmak istediği kadınlara uyuşturucu bir ilaç verip taciz etmişti.

 

BİLL COSBY KİMDİR?

Bill Cosby Jr. 12 Temmuz 1937 tarihinde Philadelphia, Pennsylvania Germantown mahallesinde doğdu. Babası Deniz Kuvvetlerinde görevli Ilan Cosby, annesi Anna evlerde temizlik işleri yapardı. 8 yaşındayken, erkek kardeşi James, öldüğünde Cosby büyük bir şok yaşadı. O 9 yaşında iken evin gelirine katkıda bulunmak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. daha sonra da bir süpermarkette bir iş bulmuş çalışmış. Zorluklara rağmen,Cosby'nin annesi,okumasını istemiş ama Germantown Lisesini bitiremeden ayrıldı.

ABD Donanmasına 1956 yılında katılmadan önce birkaç ufak tefek işte çalıştı. Askerlik hizmeti sırasında, Cosby çeşitli hastanelerde ve diğer tesislerde, gemilerde tıbbi yardımcısı olarak çalıştı. Okulu bırakma kararına pişman olan Cosby askerlik hizmeti sırasında lise denklik diploması aldı. Donanmadan ayrıldıktan sonra, Temple Üniversitesine gitti. Cosby üniversiteye devam ederken , bir kafe-barda barmen olarak işe girdi ve orada şovmenliğe başladı.

Bill Cosby, bir stand-up komedyeni olarak insanları eğlendirmek için üniversiteyi bıraktı . Cosby ilk oyunculuk işini, casusluk dizisi olan 'I Spy' (1965-1968) da yapmıştır. Bill Cosby'nin en başarılı işi , NBC 1984 ile 1992 yılları arasında 'Cosby Show' dur. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde okula geri döndü, 1977 yılında, mezun oldu. Cosby Show, bir dönem Türk televizyonlarında da (TRT) Cosby Ailesi adıyla yayınlanan, 1984 ve 1992 yılları arasında Amerikan TV kanalı NBC'de 197 bölüm halinde yayınlanmış, başrolde efsanevi Cliff karakteriyle Bill Cosby'nin oynadığı dönemin önemli televizyon programlarından biri olan durum komedisidir. Cosby Ailesi, yayınlandığı dönem yakaladığı başarı ile 80′li yıllarda başta Emmy ve Altın Küre olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:19
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