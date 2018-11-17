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ABD'li katil asker suçlu bulundu

Silahsız sivillere ateş açan, cesetlerin yanında fotoğraf çektiren ABD donanmasında görevli Edward Gallagher, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:28
ABD'li katil asker suçlu bulundu

ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'de görevli Edward Gallagher, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu.

Cesetlerin yanında tören düzenlemiş

CNN'in haberine göre, Askeri Mahkeme, Callagher'i 2017'de DAEŞ ile mücadele kapsamında görev yaptığı Irak'ın Musul kentinde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu buldu.

Callagher, suçları arasında yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz vererek fotoğraf çektirme ve cesetlerin yanında asker alım töreni düzenleme yer alıyor.

"İddiaları ciddiye alıyoruz"

Ayrıca Callagher, Irak'tan ülkesine döndükten sonra görev yaptığı ekipteki askerlere Irak'ta yaşananları anlatmamaları için girişimlerde bulunmaktan da yargılanıyor.

Donanma Özel Harp Komutanlığı görevlisi Tamara Lawrence, Callagher hakkındaki iddiaları ciddiye aldıklarını belirtti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:28
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  2. ABD donanması
  3. Edward Gallagher
  4. CNN
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