Amerikalı kadın: “Bu ülkede emniyette değilim, Amerikalılar göçmenlerden çok daha fazla tehdit”

yeniakit.com.tr Tecavüz ve kadına şiddeti kendileri çok daha fazla uyguladıkları halde bunu göçmenler, mülteciler ve Müslümanlara atarak yakalarını sıyırmaya çalışan Trump kafasına, Amerikalı yapımcı Carly Figueroa’dan veriler ve samimi ifadeler eşliğinde etkili bir tepki geldi.

“AMERİKA’DA KADINLAR GÜVENDE DEĞİL… DÜNYANIN EN KÖTÜ KANUNLARINA SAHİBİZ”

“Dışarıda yalnız gezen kadınlar Amerika’da güvende değiller zira biz, erkeklerden daha aşağı olarak, objeler ve avlar olarak görülüyoruz” diyerek sözlerine başlayan Figueroa, daha sonra örnekler vermeye girişti. Temmuz ayında koşu yaparken ortadan kaybolan ve bir ay sonra cesedine ulaşılan Mollie Tibbetts örneğini veren yapımcı, hadisenin haber olmasının kadına şiddetten değil, ancak suçunu itiraf eden adamın kaçak girişli olmasından dolayı haber değeri görüldüğünü vurguladı. Nitekim Trump’ın da konuya bunun üzerinden değinmişti. Trump’ın mevzu üzerine kamera karşısına geçip yaptığı açıklamasında tecavüz ve kadın cinayeti gibi hususlara vurgu yapmak yerine adamın illegal surette Meksika’dan gelmiş olmasına dikkat çekmesi de, meseleyi adeta kendi ırkçı politikasına meze yapmış olması hasebiyle Figueroa’nın tepkisini gördü. Trump dikkat çeken bu konuşmasında ayrıca, “Dünyadaki en kötü kanunlara sahibiz. Kimsenin Amerika’daki gibi kanunları yok, (bizim kanunlarımız) kesinlikle acınası” ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerine devamla “Amerika’da kadınlar güvende değil” diyen Figueroa, kadın cinayetleri oranlarına gelince, “bizim oranlarımız Arjantin’in iki katı” ifadeleriyle son çalışmalardan çarpıcı verileri de döktürmeye başladı.

GÖÇMENLER AMERİKALILARDAN %47 DAHA AZ TEHLİKELİ

Göçmenlerin tehlikeli olduğu şeklinde Trump’ın yaymaya çalıştığı propagandayı son olarak yapılan iki çalışmanın çürüttüğünü vurgulayan Figueroa açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Journal Criminology’de yayınlanan bir çalışmada kayıtsız göçmenlerin yoğunluklarının artmasının şiddet suçlarının önemli derecede düşüşüyle alakalı olduğu bulundu. Cato Enstitüsü de kayıtsız göçmenlerin, Amerika’da doğanlara nazaran hapsedilir olmasının %47 daha düşük oranda olduğunu buldu.

AMERİKA’DA HER 1000 TECAVÜZCÜDEN 6’SI HAPSEDİLİYOR, ORTALAMASI DA 3 YIL

13 yaşında bir kıza tacizden ancak 5 yıl hapiste geçirip çıktıktan sonra da tecavüzlere girişen kimse gibi örnekler sunarak konuşmasına devam eden Figueroa, “Eğer Amerika’da bir kadınsanız, bildiğiniz bir adam tarafından öldürülme ihtimaliniz bir yabancı tarafından öldürülme ihtimalinizden 13 kat fazla. Daha da ötesi bundan (cinayet işlemekten) yakayı da sıyırabilirsiniz. Biz, kadınları korumayan bir hukuk sistemine sahibiz. Her 1000 tecavüzde sadece 6 tanesi hapsediliyor. Ortalama hapis cezası da takriben 3 yıl.”

Carly Figueroa’nın açıklamaları ve ortaya konan çalışmalar, Türkiye’deki “Erdoğan kadınlara şiddeti teşvik ediyor” herzeleriyle ülkelerini Amerika’ya şikâyet etmeye kalkışanları da düşünmeye davet etmektedir.