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James Jeffrey Türkiye'yi ziyaret edecek

Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de devlet kurdurmaya çalışan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 5-14 Aralık tarihlerinde Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edecek.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:22
James Jeffrey Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, James Jeffrey'nin Türkiye ve Ürdün ziyaretlerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn de eşlik edecek.

Suriye meselesini görüşecek

Jeffrey, Türkiye'de buluşacağı liderlerle Suriye'deki son durumu ele alacak ve Türk yetkililerle "Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu" oluşturacak.

Ürdün temaslarında ise Suriye rejimi üzerindeki baskının en yüksek seviyede devam ettirilmesi konusunu ele alacak James Jeffrey, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının öngördüğü siyasi çözüme yönelik adımları Ürdünlü yetkililerle masaya yatıracak.

Jeffrey, Suriye politikasının oluşumunda görev alan ABD'li personelle de bir araya gelecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 07:22
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