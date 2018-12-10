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ABD'li isimden 'Kaşıkçı' açıklaması: "Selman suç ortağı"

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, CIA Direktörü Gina Haspel'in Senatoda düzenlediği 'Cemal Kaşıkçı' oturumuna katılan senatörlerin tamamının Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın suç ortağı olduğuna inandığını belirtti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:14
ABD'li isimden 'Kaşıkçı' açıklaması: "Selman suç ortağı"

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD'de Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yaptı. CIA Direktörü Gina Haspel'in kendileriyle yaptığı kapalı oturumu, "Kongre'deki kariyerim boyunca katıldığım en iyi oturumdu." şeklinde değerlendiren Graham, oturum esnasında CIA yetkililerinin senatörlere Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'yı yaklaşık 2 senedir takip ettiğini belirttiklerini kaydetti.

Dikkatlice planlanmış

Graham, "Bu operasyon dikkatlice planlanmış. Cinayeti yöneten kişi de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu." dedi. "Oturuma katılan senatörlerin Muhammed bin Selman'ın cinayetin suç ortağı olduğuna dair şüphesi yok." ifadesini kullanan Graham, Veliaht Prens'in başka isimleri de kaçırtarak Suudi Arabistan'a getirttiğini aktardı.

"Suç ortağı"

Senatonun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetinin "suç ortağı" şeklinde etiketlediğini belirten Graham, "Suudi Arabistan'a yapılacak hiçbir silah satışını desteklemeyeceğim." şeklinde konuştu.

Graham, Suudi Arabistan'ın ABD'ye, ABD'nin Suudi Arabistan'a ihtiyacından daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 07:14
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  2. Prens Selman
  3. Gina Haspel
  4. Cemal Kaşıkçı
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