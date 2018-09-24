ABD'li isim tehdit etti: İran'da rejimi değiştireceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Amerika'nın İran üzerine yaptırımlarının ekonomik sancılara neden olduğunu ve “başarılı bir devrim”e yol açacağını söyledi.

GIULIANI VE BOLTON'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Timeturk'te yer alan habere göre; Giuliani'nin bu ifadeleri ABD yönetiminden gelen Tahran'da hükümet değişiminin Amerika'nın politikası olmadığı yönündeki söylemlerle ters düştü. Trump'ın müttefiki olarak kendi adına konuşan avukat, tahran hükümetine muhalif İran-Amerikan toplumunun düzenlediği “İran Ayaklanma Zirvesi”nde, “Ne zaman onları devireceğimizi bilmiyorum” dedi. Times meydanındaki bir hotelde açıklama yaparak, “Birkaç gün içinde olabilir, aylar ya da yıllar alabilir. Ancak olacak” dedi.

BM: İRAN ANLAŞMANIN SINIRLARI İÇİNDE KALDI

Trump yönetimi ise yaptırımların İran'ın sadece nükleer programını değil, Ortadoğu'daki miltanlığını da sona erdirmeye zorlayacağını umuyor. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Ağustos ayında Reuters'e İran'da “rejim değişikliğinin” politikası olmadığını söylemişti. Bolton, ABD yönetiminin İran rejiminin tavrında geniş çapta değişim istediğini dile getirdi.

İran ise 2015 yılında Tahran, ABD ve diğer beş dünya gücü ile yapılan nükleer anlaşmaya uyduğunu söylerken BM atomik gözlem kurumu geçtiğimiz ayın sonlarında İran'ın anlaşmanın kısıtlamaları dahilinde kaldığını duyurdu.

GIULIANI:BUNLAR BAŞARILI BİR DEVRİME GİDEN ADIMLAR”

İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Amerika destekli Körfez Arap ülkelerinin İran'da askeri bir geçit töreninde 25 kişinin öldürüldüğü saldırıyı dile getirdi ancak kınanması gerektiğine inandığı ülkelerin ismini vermedi. Öte yandan Giuliani, “İran halkının açıkça canına tak etmiştir” diye konuştu. “Yaptırımlar işe yarıyor. Paranın değeri kalmadı… bunlar başarılı bir devrime giden adımlar” dedi.