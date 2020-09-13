ABD'li isim, korona sonrası normal dönüş için tarih verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, aşı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Aşı konusunda önemli yol kat ettiklerini ifade eden ABD’den, hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin de değerlendirmeler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, bu konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

2021 ortasını işaret etti

MSNBC’ye konuşan Dr. Fauci, aşının yayılması ve hayatın normale dönmesinin ancak 2021 ortalarında muhtemel olduğunu savundu.

6 milyondan fazla vaka

ABD’de şimdiye dek 6 milyon 400 bin koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede 193 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD, şimdiye dek koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda.