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Korona Virüs ABD'li isim, korona sonrası normal dönüş için tarih verdi
Korona Virüs

ABD'li isim, korona sonrası normal dönüş için tarih verdi

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgını sonrası hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 09:04:00 - 2020-09-13 09:12:01
ABD'li isim, korona sonrası normal dönüş için tarih verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, aşı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Aşı konusunda önemli yol kat ettiklerini ifade eden ABD’den, hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin de değerlendirmeler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, bu konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

2021 ortasını işaret etti

MSNBC’ye konuşan Dr. Fauci, aşının yayılması ve hayatın normale dönmesinin ancak 2021 ortalarında muhtemel olduğunu savundu.

6 milyondan fazla vaka

ABD’de şimdiye dek 6 milyon 400 bin koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede 193 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD, şimdiye dek koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda.

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Yorumlar

Kaktus Sydney

Kureselcilerin bas seytanlarindan Fauci herkese ayar veriyor. Allah bunlara firsat vermesin, ancak covid surecinde herhalde Turkiye en sevdigi ulke, cunku maske, mesafe, hijyen zulmu devam ediyor; Avrupa ekonomiyi acti bizimkiler hala maskede kaldi...
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