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Çavuşoğlu açıkladı: ABD'li isim bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin bugün Türkiye'ye geleceğini söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:17
Çavuşoğlu açıkladı: ABD'li isim bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Güvenli bölge açıklaması

Trump çekileceğini önce Başkan Erdoğan'a söyledi, sonra kamuoyu ile paylaştı. Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. O kararın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölge ile ilgili netleşmiş bir şey yok. Kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı.

"Söz konusu değil"

ABD'nin verdiği takvim söz konusu değil. Güvenli bölgeden tam olarak ne anladıklarına dair net bir şey yok. Görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor.

ABD'li isim Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:17
  1. Ankara
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. ABD
  4. Suriye

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