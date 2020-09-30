ABD’li ilaç şirketleri ile indirimde anlaşıldı

Maliye Bakanlığı ve ABD’li ilaç firmaları arasında yürütülen görüşmeler sonucunda borç ödemede indirime gidilmesi kararlaştırıldı. İlaç firmalarına Sağlık Bakanlığı hastanelerinin borçları yüzde 6, üniversite hastanelerinin borçları yüzde 18 iskonto ile ödenecek.



Söz konusu hastaneler de dünden itibaren alacaklı şirketlerin başvurularını kabul etmeye başladı. Bir diğer görüşme de tıbbi cihaz firmalarıyla sürüyordu.

Oradaki sonuç ise yüzde 25 iskonto uygulanması şeklinde oldu. Ancak bu ödemenin sadece yapılandırılmış ödeme seçeneğini kabul eden alacaklı firmalarla yapılacağı öğrenildi.



CHP, siyasi argümana çevirmişti



ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İstanbul’daki 38’inci Amerikan-Türk Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki devlet hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç şirketlerine 2,3 milyar dolar borcu olduğunu ifade ederek, “Borçların ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, şirketler Türkiye piyasasından ayrılmayı ya da Türkiye riskini azaltmayı değerlendirecek. Bu da Türkiye’nin çıkarlarına hizmet eden bir istikamet değil” ifadesini kullanmıştı. Başını CHP’lilerin çektiği güruh da, “Ülkenin itibarını beş paralık ediyorlar. Hastaneler borç batağında” söylemleri ile pandemi sürecinde yaşananları siyasi rant için kullanmaya yeltenmişti.