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Korona Virüs ABD'li ilaç firmasına koronavirüs antikor testi için acil yetki verildi
Korona Virüs

ABD'li ilaç firmasına koronavirüs antikor testi için acil yetki verildi

Abbott adlı ilaç firması, koronavirüs antikor testi için ABD'de 'acil kullanım' yetkisi aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:37:00 -
ABD'li ilaç firmasına koronavirüs antikor testi için acil yetki verildi

Tıbbi alet ve ilaç üreticisi Abbott, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) Abbott laboratuvarlarında üretilen Kovid-19 antikor kan testinin acil kullanımına onay verdiğini açıkladı.

Firma AdviseDX testinin bir kişinin daha önce koronavirüse maruz kalıp kalmadığını tespit etmek için kanda 'Immunoglobulin M' adı verilen bir antikor türünü tanımlamak için kullanıldığını açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ciddi veya yaşamı tehdit eden hastalıkların teşhis ve tedavisi için yeterli veya onaylanmış alternatif ilaçların olmadığı durumlarda, onaylanmamış tıbbi ürünlere acil kullanım için yetki izni veriyor.

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