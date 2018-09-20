ABD'li güvenlik şirketi YPG/PKK'ya destek veriyor

ABD'li özel güvenlik ve askeri hizmetler şirketi Castle International, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüYPG/PKK'ya verdiği destekle dikkati çekiyor.

İnternet sitesinde kendini "uluslararası askeri hizmetler pazarında tanınmış bir lider" olarak tanımlayan şirket, Special Projects Group adlı koluyla Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Irak ile Suriye'de şu anda hizmet verdiğini belirtiyor.

Sitede verilen bilgiye göre, şirket, "çok iyi eğitimli ve sessiz" profesyonelleri istihdam ediyor ve yüksek risk taşıyan yerlerdeki özel işlerde müşterilerine hizmet sağlıyor. Savaş bölgelerinde tahliye operasyonları ve tıbbi yardımlar yaptığını iddia eden şirket, özel arama kurtarma birimi olarak da görev yapıyor. Düşman hattının arkasında kalanları kurtarma görevinin yanı sıra temel piyade eğitimi veren şirketin çalışanları, çoğunlukla daha önce savaş bölgelerinde görev yapmış ya da ordudan ayrılmış askerlerden oluşuyor.

Şirketin internet sitesindeki 2016 yılına ait bir sigorta belgesinde Castle International'ın ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale kentinde faaliyet gösterdiği anlaşılıyor.

Şirketin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ile çalıştığına dair birçok belge ve fotoğraf da hem internet sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında açık şekilde bulunuyor. Şirket ile YPG arasında yapılan bir anlaşmanın yanı sıra şirket personeli olduğu anlaşılan görevlilerin terör örgütü simgelerini taşıyan kişilerle birçok fotoğrafı da sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

YPG'LİLERLE FOTOĞRAFLAR

Castle International'a bağlı faaliyetlerde bulunan Special Projects Group'un (SPG-Özel Proje Grubu) sosyal medya hesaplarındaki birçok fotoğrafta terör örgütü mensubu olduğu anlaşılan kişilerle şirket çalışanı askeri üniformalı personel birlikte görülüyor.

"Sabah dersi" açıklamasıyla paylaşılan fotoğraflardan birinde bir odada silahlarını yere bırakmış örgüt üyelerine eğitim verildiği görülüyor. Bir başka fotoğrafta terör örgütünün simgelerini taşıyan kıyafetler giymiş silahlı kadınlarla Amerikalı şirket personeli olduğu düşünülen kişiler poz veriyor.

Amerikalı şirket çalışanı üç kişinin Irak ile Suriye sınırında yer alan YPG/PKK kontrolündeki El Yarubiye sınır kapısı önünde poz verdiği fotoğraf da sosyal medyada herkese açık şekilde yer alıyor. Toplu çekilmiş bir başka fotoğrafta da aralarında Amerikalı şirketin personeli olduğunu tahmin edilen kişilerin yanında terör örgütünün simgesi olan renklerde fular takan ve şapkasında yine örgütün amblemi bulunan kişiler bulunuyor.

Amerikalı olduğu tahmin edilen kişilerin yüzlerinin fotoğraflarda kapatılmış olduğu dikkati çekiyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ŞİRKET SÖZLEŞME YAPMIŞ

Castle International'ın internet sitesinde, terör örgütü YPG ile yapılmış bir sözleşmeye de yer veriliyor. Sözleşme metninde, YPG'nin "uzun süreli sözleşmeye dayalı anlaşma için Castle International LLC ile muharebe tıbbi yardımı ve lojistik konularındaki uzmanlık alanında yakın ilişki" kurmayı arzu ettiği belirtiliyor.

Ekim 2014 tarihli sözleşme metninin altında YPG'liler Redur Xelil ve Naser Hajimansur ile Dan Chirkoff, Ram A. Patten ve Michal Qarajouli adlı kişilerin imzaları bulunuyor.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etme iddiasıyla kullandığı şirketin, Suriye'de paramedik hizmet, askeri sıhhiye ve muharip eğitimleri verdiği biliniyor. En son Eylül 2017'de bölgeye gelen şirketin daha sonra Irak'a geçtiği iddia ediliyor. Bölgede, ABD ile iş birliği yapan bu şekilde çok sayıda şirketin de bulunduğu biliniyor. Şirketin 2017'den sonra sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmaması dikkati çekiyor.

AFGANİSTAN'DA DA ÖZEL ŞİRKETE BAĞLI ASKERLERİN KULLANILACAĞI İDDİALARI

ABD'nin daha önce de dünyanın birçok kriz bölgesinde özel güvenlik şirketleriyle kontratlar yaparak askeri hizmetler aldığı biliniyor. Bunlardan en çok gündeme gelen şirketlerden Blackwater Irak'ta çok sayıda sivilin ölümüne yol açmakla suçlanmıştı.

Amerikan yayın kuruluşu NBC News'da ağustos ayında yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in Afganistan’daki "savaşı özelleştirme" önerisiyle ilgilendiği öne sürülmüştü.

Habere göre, ABD'li yetkililer, Prince'in Afganistan'daki "savaşı özelleştirme planı"na Trump'ın destek vereceğinden endişe ettiklerini söylemişti. Buna göre, Prince'in önerisi kabul edilirse Afganistan savaşında ABD askeri birliklerinin yerini, doğrudan Trump'a rapor verecek, ABD elçisi için çalışacak özel paralı askerler alacak.

Blackwater'ın kurucusu Prince, Afganistan'a ABD birlikleri yerine özel paralı askerlerin getirilmesiyle ABD yönetiminin daha az masraf yapacağını söylemişti. Prince'in kendi çektiği videodaki ifadelerinden sonra Amerikalı bir yetkili, Trump'ın bu öneriye tekrar ilgi gösterdiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de Prince'in önerisinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söylemişti.