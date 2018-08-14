ABD'li generallerden Türkiye'ye 'NATO' tehdidi! "Erdoğan bizi Osmanlı tokadıyla tehdit etti"

New York merkezli, Amerikalı emekli askerlerin kontrolündeki finans kuruluşu Academy Securities tarafından hazırlatılan bir rapora göre, Türkiye'nin yıl sonunda NATO'dan ayrılma ihtimali giderek arttığı iddia edildi.



Rapor, Academy Securities'e bağlı 10 emekli amiralle generalden oluşan Jeopolitik İstihbarat Grubu'nun 6 aylık çalışması sonucunda, emekli general James 'Spider' Marks ile eski askeri istihbarat subayı Rachel Washburn tarafından kaleme alındı.

"TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ ARTIK GARANTİ DEĞİL"

Çok zengin askeri deneyimi olan ikilinin formüle ettiği raporda ''Türkiye'nin NATO müttefikliği artık garanti değil'' denilirken Türkiye'nin birkaç ay içinde NATO'dan çıkma potansiyeline dikkat çekildi.

Rapor, 24 Haziran seçimleriyle AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve yeni sisteme geçilmesi sonrası yayımlandı.

Raporun girişinde Erdoğan'ın seçimi kazanarak iktidarını sürdüreceği vurgulanırken, Türkiye'nin giderek laiklikten uzaklaştığı ve Rusya ile müttefik olduğu öne sürüldü. Bu durumda Türkiye'nin NATO üyeliğinin garanti olmadığı tehdidi savruldu.

TÜRKİYE'NİN RUSYA İLE İLİŞKİSİ NATO İÇİN KIRMIZI ALARM

'Türkiye'nin artık NATO üyesi olarak görülemeyeceği, yıl sonuna kadar NATO'dan çıkabileceğini' ileri süren raporda, Türkiye'nin NATO'dan olası ayrılığının gerekçelerinden biri olarak Rusya ile artan samimi ilişkiler gösterildi.

'Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin NATO'nun bölgedeki önemi açısından kırmızı alarm çaldırdığını' dile getiren rapor, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olmayışının, endişelerin başında geldiğini belirtti.

TÜRKİYE DAHA BAĞIMSIZ HALE GELMESİ RAHATSIZ ETTİ

''Türkiye'nin daha bağımsız hale gelmesi ve Rusya ve İran'la daha yakınlaşmasının neleri tehlikeye atacağını anlamak önemli'' diyen rapor ''Putin'in Batı tarzı demokrasilere zarar verme kampanyası ABD'nin varolan dünya düzenini mahvetme girişimleriyle giderek daha etkili hal aldı'' iddiasında bulunarak şöyle devam etti:



'AMERİKAN-TÜRK ÇATIŞMASI İHTİMALİ'

''Üstüne üstlük ABD ile Türkiye ABD'nin Irak ve Suriye'de Kürt savaşçılara verdiği destek yüzünden ihtilafa düştü. Ocak ayındaki telefon konuşmasında Trump Erdoğan'a Suriye'de Türk ve Amerikan güçlerinin çatışması ihtimalinden derin endişesini ifade etti. Türkiye'den gerilimi düşürüp askeri eylemlerini sınırlaması ve iki ülke güçlerinin çatışması riskinden kaçınmasını talep etti.''

'ERDOĞAN BİZİ OSMANLI TOKADIYLA TEHDİT EDİYOR'

''NATO müttefiki Türkiye ile ABD'nin çatışmaya girmesi artık tasavvur edilemez değil. ABD'nin Kürt savaşçılarla (terör örgütü PKK) ortaklığı, Erdoğan'ı NATO müttefikini 'Osmanlı tokadı'yla tehdit edecek noktaya dek celallendirdi. (Terör örgütü) PKK ile YPG, Irak ve Suriye'deki DAEŞ'le mücadele operasyonlarının ayrılmaz parçası. ABD'ye göre YPG bölgedeki en etkili savaşçı, ama Türkiye hem YPG hem de PKK'yı ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütü addediyor. Kürt savaşçıların(terör örgütü PKK) oluşturduğu etkiye rağmen, ABD, Türkiye ile YPG güçlerini müdahil oldukları bölgelerden çekmek konusunda anlaştı, bu ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli bir ödündü."

'TÜRKİYE, RUSYA, İRAN ARASINDA ÖNGÖRÜLEMEZ İŞBİRLİĞİ'

''Türkiye'nin İran'la ilişkilerinin güçlenmesi de ABD için derinden endişe verici. Suriye'de etkisi giderek artan İran Suriye savaşının kazananlarından biri addedilebilir… Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de nüfuzlarını artırmak için birbirleriyle itişip kakışması bu üç ülke arasında emsalsiz ve öngörülemez işbirliğine yol açıyor.''

Türkiye'nin giderek otoriterleşen yönetim şeklinin, ülkeyi NATO dışına itebilecek bir başka etken olduğunu belirtti.

"Türkiye artık laik Müslüman bir demokrasi değil. Türkiye daha dindar ve tehlikeli biçimde otoriter bir rejim halini aldı, Doğu'ya yönelen, anlaşmalarını kendisi yapan bir ülke oldu'' vurgusu yaptı.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN İÇİN ALÇAK İFADE

Raporun 'ne biliyoruz' başlıklı sonuç bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na yönelik "şeytan" hakaretinde bulunularak şöyle denildi:

''Son 6 aydır Türkiye ile yükselen gerilimi inceliyoruz. Sürekli olarak ilişkilerin kötüleşmesini önemli bir dış politika endişesi olarak tanımladık. Türkiye'nin yılsonunda NATO'yu terk etmesi potansiyelini olası görüyoruz. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye'nin yeni yönelimi üzerindeki demir yumruğunu pekiştirdi. Bu, tanıdık şeytan ve görünüyor ki gelecekte onu daha da iyi tanıyacağız.''