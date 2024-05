ABD'li general Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Türkiye'nin savunma sanayisine hayranım

ürkiye ile ABD arasında ticaret hacmi büyümeye devam ediyor. Şu an yaklaşık 45 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Amerikalı yatırımcılar, Türkiye'yi; ekonomisi sağlam, geleceği parlak ve bölgesinde bir merkez olarak görüyor. Türk yatırımcısının da ABD'de varlığının artırılması hedefleniyor.

Bu noktada Türk Amerikan İş Konseyi TAİK ve American Turkish Business Roundtable ATBR arasındaki temaslar ve iş birliği hızla artıyor. Türk Amerikan İş Konseyi'nin ABD karşılığı American Turkish Business Roundtable (ATBR) Başkanı Emekli General James Jones, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE İLE ABD TİCARİ İLİŞKİLERİNDE BÜYÜK POTANSİYEL BULUNUYOR

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, stratejik ortaklar ve 70 yıldan uzun bir süredir müttefikler. Güçlü diplomatik ilişkileri, savunma ortaklığı içerisinde onyıllar öncesine uzanan müttefiklik ilişkileri var. Türkiye ve ABD'nin ticaret ilişkilerinin sahip olduğu büyük potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için de yıllardır büyük çaba sarf ediliyor. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD eski Başkanı Donald Trump ile başlayan ve ABD Başkanı Joe Biden ile devam eden ticaret hacmi hedefini 100 milyar dolara çıkarma hedefinde hızla ilerleme sağlanıyor.

"ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEMDEYİZ"

NATO Müttefik Kuvvet eski Yüksek Komutanı ve Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak da görev yapan Jones, Washington DC'de yakından tanınan, başta savunma olmak üzere birçok alanda ABD yönetimi ve kurumlarıyla bağlantıları olan bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emekli General James Jones, verdiği özel mülakatta ABD ile Türkiye arasında gerek ticari gerek siyasi ilişkilerde heyecan verici bir dönemde olduklarını söyledi.

ATBR, Amerikan Türk Konseyi ATC'nin yerini aldı. ATBR Başkanı Emekli General James Jones, ATC'nin yerini ATBR'nin alma sürecini şöyle anlattı:

"ATC uzun yıllar boyunca çok faydalı bir girişimdi. Ancak özellikle hükümetlerimiz arasındaki siyasi durum zorlaştıkça bu girişim de çok zor olmaya başladı. O zamanlar bana göre ATC'nin ABD Ticaret Odası'ndaki ABD Türkiye İş Konseyi ile birleşmesi daha iyi bir fikirdi ve ABD Ticaret Odası da bunu kabul etti. ATBR'nin oluşturulması, Ticaret Odası veya ATC ile rekabet etmek değil, tamamlayıcı olmak amacını taşıyor. ATBR, ABD Ticaret Odası'nın yapmadığı şeyleri yapabilir. Mesela Türk şirketlerinin ABD'de yerleşmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca Kongre'deki Türk grubunu eski haline getirmek istiyoruz. Ticaretin, ticari ilişkilerin çok daha üst seviyelere çıkmasını istiyoruz. Sanırım şu anda 45 milyar civarındayız ve bunu ikiye katlamak istiyoruz"

"TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN YENİDEN TESİSİNDE TAMAMLAYICI OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

ATBR Başkanı James Jones, TAİK Başkanı Murat Özyeğin ve heyetin Washington'a gerçekleştirdiği ziyareti ve görüşmeyi değerlendirdi.

"Bildiğiniz gibi son dönemde TAİK Başkanı değişti, dostum Murat TAİK başkanı oldu. Burada, Washington'da harika bir toplantı yaptık, birlikte nasıl çalışacağımız ve bu yeni ilişkiyi nasıl kuracağımız konusunda anlaştık. Dünya çapında geleneksel Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi açısından iyi şeyler yapmayı amaçlayan diğer mevcut ilişkilerin tamamlayıcısı olmayı amaçlıyoruz. Türk delegasyonlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı yerlerini ziyaret etmesine sponsor olmak, farklı bölgelerin valilerle buluşması, ticareti ve Türk şirketlerinin ABD'deki varlığını artırıp artıramayacağımızı görmek gibi çok yenilikçi şeyler yapacağız. Ve tabi Ticaret Odası'nın yaptığı gibi Amerikan şirketlerinin Türkiye'deki varlığını artırmak istiyoruz"

"TÜRK SANAYİ ÜSSÜNÜN USTALIĞINA HAYRANIM"

Türk özel sektöründen hayranlıkla bahseden ATBR Başkanı James Jones, "Türk özel sektörünün her zaman hayran kaldığım yönlerinden biri de gerçekten iyi işler yapmaları değil, aynı zamanda çok hızlı olmalarıdır. Afganistan'dayken, Kabil'de ABD Büyükelçiliği'ni inşa eden Türk şirketini hatırlıyorum. çok hızlı bir şekilde harika bir iş çıkardı. Ve ben her zaman dünyanın her yerindeki Türk sanayi üssünün ustalığına hayran kaldım. Bundan öğrenebiliriz, biliyorsunuz tekstilden ileri askeri teçhizata kadar, İki NATO ülkesinin bu ortaklığın başaramayacağı hiçbir şey yok. Türkiye, NATO'da çok çok önemli bir ülke. ABD de çok önemli bir ülke. Türkiye, İttifak'ın en büyük Avrupa ordusuna sahip. Yani Türkiye'nin stratejik konumu, coğrafi konumu, Türkiye'nin canlı, canlı ve çok hızlı sanayi üssü. Özellikle yeteneklerimiz ve teknolojimizle birleştiğinde, dünyada daha fazla barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesine kesinlikle yardımcı olacak, yeniden canlanan bir ortaklığın temeline sahip olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

James Jones, hızla gelişen ve büyüyen Türk savunma sanayinin NATO, Avrupa ve demokrasiler açısından çok iyi olduğunu söyledi.

Jones, "İyi bir şey (Türkiye'nin savunma sanayinin hızla büyümesi) İttifak için iyi bir şey, Avrupalılar için de iyi bir şey. Ve bu ABD ile ikili ilişkiler açısından iyi bir şey. Bu, Türkiye'nin kolektif yaşam tarzımız ve demokrasilerimiz açısından ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. ATBR'nin şu anda gördüğümüz olumlu eğilime katkıda bulunacağını umuyorum" dedi.

"TÜRKİYE VE ABD KAMU VE ÖZEL SEKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE DERİNDEN İNANIYORUM"

Türkiye ve ABD'nin ekonomik rolüne dikkat çeken Jones, "Size şunu söyleyebilirim ki, Türkiye ve ABD kamu ve özel sektörleri arasındaki ilişkilere derinden inanıyorum. Türkiye'nin özel sektörü ile ABD'nin özel sektörünün birlikte çalışmasının büyük bir istikrar yaratabileceğini ve içinde yaşadığımız bu son derece istikrarsız dünyanın barış ortamına, hatta belki devam eden savaşların çözümüne katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin stratejik konumu, Türkiye'nin tarihi rolü ve ABD'nin rolü; bu, dünyada hepimizin karşılaştığı pek çok sorunun çözümünde hayati önem taşıyan bir ortaklık." ifadeleri kullandı.

ATBR Başkanı James Jones, iki ülke arasında sağlıklı bir ticari ilişkiye sahip olmak için iki hükümetin birlikte çalışmasının yararlı olduğunu söyledi. Jones ticari ilişkilerin gelişmesinin Türkiye ve ABD toplumlarının birbirini daha iyi tanımalarına ve bunun da tüm ilişkilere katkı sağlayacağı görüşünde olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE CANLI BİR EKONOMİ, CANLI VE DEMOKRATİK BİR ÜLKE"

Her iki ülke yatırımcılarına çağrıda bulunan American Turkish Business Roundtable ATBR Başkanı Emekli general James Jones, "Amerikalılara, Türkiye'nin canlı bir ekonomi, canlı bir ülke, demokratik bir ülke olduğunu ve bu potansiyeli gerçekten düşünmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Amerikan şirketleri için Türkiye'de var olmak, Türkiye'ye yatırım yapmak çok iyi bir fikir. Türk iş insanlarına ise şunu söyleyebilirim; her zaman Washington'a gelip her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Yapmak istediğimiz, Türk şirketlerinin beş ya da 10'ar gruplar halinde gelip, ülkenin farklı yerlerini ziyaret etmelerine sponsor olmak ve o bölgeye faydalı olacak şeyleri üretmeleri. Dolayısıyla ABD-Türk ticari ilişkileri ve siyasi ilişkileri açısından da çok heyecan verici bir dönem olduğunu düşünüyorum" dedi.