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ABD'li General kendilerini mücahit ilan etti!

ABD'nin Afganistan'daki misyonunun komutanlarından General Robert Neller garip bir çıkışla gündeme geldi. Taliban'ın mürted olduğunu ve kendilerinin mücahit olduğunu ifade etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:36
ABD'li General kendilerini mücahit ilan etti!

ABD'nin Afganistan'daki askeri birliklerine bağlı bir komutan olan General Robert Neller, ABD donanmasındaki bir basın açıklamasında, Taliban'ın İslami imajına karşı bir açıklamada bulundu.

''BU LİDERLER MÜCAHİT SIFATINI HAK ETMİYOR''

Robert Neller, Taliban liderlerine gençleri ölüme yollarken Afganistan'ın dışında rahat ve güvenli bir şekilde yaşamakla suçladı. ABD ile generalinin ifadesine göre, "bu liderler asil olan mücahit sıfatını hak etmiyor." Robert Neller açıklamasında şunları söyledi: "Teröristler kendilerini özgürlük savaşçıları, mücahitler olarak adlandırıyorlar ancak böyle değiller. Onlar suçlular. Onlar mürtedler. İslam'ın arkasına saklanıyorlar. Uyuşturucu satıyorlar. Masum insanları öldürüyorlar. İslam bu değil."

''GERÇEK MÜCAHİT AMERİKALILAR''

ABD'li komutan Robert Neller, açıklamalarının devamında daha ilginç ifadeler kullandı: "Afgan Ordusu ve biz Amerikalılar, bizler mücahidiz. Bizler mücahidiz. Mesaj budur. Belki (Taliban) bundan yorulurlar ve daha iyi bir yol olduğuna karar verirler. Ve biz başka bir şeyden devam ederiz.''

ABD'NİN YENİ STRATEJİSİ

Donald Trump yönetimindeki ABD, yeni Güney Asya stratejisi kapsamında Afganistan'da Taliban'a karşı yürüttüğü savaşta farklı hamleler izlemeye yönelmişti. Taliban'ın askeri olarak yenilgiye uğratılması ve ideolojik gerekçelerinin ortadan kaldırılması şeklinde özetlenebilecek bu yeni strateji doğrultusunda ABD bölgede yeni hamlelerde bulunuyor.Bu hamleler kapsamında Afganistan'a daha fazla asker sevkiyatı gerçekleştirilirken, bölgeden ve dünyadan İslam alimlerinin katılımıyla, Taliban'ın yürüttüğü savaşın dini bir meşruiyeti olmadığına dair konferanslar ve toplantılar da gerçekleştiriliyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:36
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  2. abd
  3. General Robert Neller
  4. taliban
  5. mücahit

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