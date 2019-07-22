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ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında YPG/PKK elebaşıyla görüştü

CENTCOM komutanı General Kenneth McKenzie, Suriye'de YPG/PKK'nın elebaşlarından Şahin Cilo ile bir araya geldi- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'ye ziyareti sırasında McKenzie'nin Cilo aynı karede poz vermesi dikkatleri çekti

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında YPG/PKK elebaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie, Suriye'de YPG/PKK'nın elebaşlarından Şahin Cilo ile görüştü.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan, CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon'un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşılan fotoğraflarda, ABD'li yetkililerin SDG'nin sözde komutanı Cilo ile bir araya geldiği görüldü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin, Türkiye'de temaslarda bulunmasına saatler kala ABD'li yetkililerin, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla bir araya gelmesi dikkatleri çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Ankara'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele alacağı bildirilmişti.



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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
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