ABD'li finans kuruluşu Türk hackerlar tarafından çökertildi

yeniakit.com.tr özel Türk hacker grubu AsparTim, Türkiye'ye finansal saldırı başlatan ABD'nin en büyük finans sitelerinden biri olan www.usfinanceinc.com'u çökertti.

SERVERLAR ÇÖKTÜ

AsparTim tarafından gerçekleştirilen DDoS saldırısı sonrası serverlar çöktü, siteye giriş engellendi.