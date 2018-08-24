ABD'li finans kuruluşu Türk hackerlar tarafından çökertildi
AsparTim isimli Türk hacker grubu, ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından biri olan, devlet senedi, gayri menkul, para ve bir çok işlem yapan internet sitesini çökertti.24 Ağustos 2018 Cuma 17:49
yeniakit.com.tr özel Türk hacker grubu AsparTim, Türkiye'ye finansal saldırı başlatan ABD'nin en büyük finans sitelerinden biri olan www.usfinanceinc.com'u çökertti.
SERVERLAR ÇÖKTÜ
AsparTim tarafından gerçekleştirilen DDoS saldırısı sonrası serverlar çöktü, siteye giriş engellendi.
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