ABD'li eski diplomattan küstah açıklamalar!

ABD’li eski diplomat Jim Jatras, “Aslında bizim müttefikimiz yok. Uşaklarımız var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus S-400 hava savunma sistemi alımının yaptırımlara yol açacağı tehditlerine ilişkin, Russia Today’ye (RT) konuşan Jim Jatras, Rus silahın NATO sistemleriyle uyumunun Washington’u endişelendirmediğini söyledi.

Jim Jatras,“Daha önce birçok NATO ülkesi farklı tedarikçilerden askeri teçhizat almıştı” diye konuştu.

“Aslında bizim müttefikimiz yok” diyen Jatras, sözlerine şunları ekledi:

“Uşaklarımız var. Bir de iyi uçağımız var. İyi uşak, ona söylenenleri yapandır. Ama eğer bir ülke iyi uşak gibi hareket etmek istemiyorsa biz elimize büyük sopa alıyor tehdit etmeye başlıyoruz. Sanırım, ABD’nin zorlama politikası için en iyi ifade ‘yaptırım hiddeti’ olur.”