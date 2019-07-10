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ABD'li eski askerlere göre "Irak ve Afganistan savaşları gereksiz"

Pew Araştırma Merkezi, eski Amerikan askerlerinin "ABD'nin diğer ülkelerdeki müdahil olduğu savaşlara dair" değerlendirmelerini içeren anketin sonuçlarını açıkladı- Buna göre eski Amerikan askerlerinin büyük çoğunluğu, ABD'nin Irak ve Afganistan'da girdiği savaşların "gereksiz" olduğunu düşünüyor- Askerlerin yüzde 64'ü ABD'ye maliyetine bakıldığında bu ülkelerle girilen savaşlara değmeyeceğini belirtirken, yüzde 33'ü bunun gerekliliğini savundu- Cumhuriyetçi Partiyi destekleyen eski askerlerin, Demokratik Partiyi destekleyenlere göre "daha savaş yanlısı" olduğu ortaya çıktı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:55
ABD'li eski askerlere göre "Irak ve Afganistan savaşları gereksiz"

WASHINGTON (AA) - ABD'li Pew Araştırma Merkezinin yaptığı güncel araştırmaya göre, eski Amerikan askerlerinin büyük çoğunluğu, ABD'nin Irak ve Afganistan'da girdiği savaşların "gereksiz" olduğunu düşünüyor.

Pew Araştırma Merkezi, eski Amerikan askerlerinin "ABD'nin diğer ülkelerdeki müdahil olduğu savaşlara" dair değerlendirmeler yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonucuna göre, eski askerlerin yüzde 64'ü ABD'ye maliyetine bakıldığında bu ülkelerle girilen savaşların buna değmeyeceğini belirtirken, yüzde 33'ü ise gerekliliğini savundu.

- Halkın yüzde 62'si Irak savaşını gereksiz buldu

Öte yandan kamuoyunun da görüşlerine yer verilen ankette benzer bir sonuç çıktı. Buna göre, halkın yüzde 62'si Irak savaşının, yüzde 59'u ise Afganistan savaşının gereksiz olduğunu dile getirdi.

Irak ve Afganistan'ın yanı sıra, ABD'nin Suriye'deki varlığına ilişkin görüşlerin de sorulduğu ankette, eski askerlerin yüzde 42'si bunun gerekli olduğu cevabını verirken, yüzde 55'i de aksi yönde görüş bildirdi.

Ayrıca her iki ülkedeki savaşlara katılan eski Amerikalı askerler, buralarda bulunmayanlara oranla bu savaşlara daha fazla karşı çıktı.

- Cumhuriyetçiler savaşı daha çok destekliyor

Öte yandan, askerlerin rütbe ve savaş deneyimlerinin anket değerlendirmelerinde etki yapmadığı; siyasi boyutta ise ciddi farklılıklar gösterdiği belirtildi.

Buna göre, Cumhuriyetçi Partiyi destekleyen eski askerler, Demokratik Partiyi destekleyenlere göre "daha savaş yanlısı" olarak ortaya çıktı ve bu ülkelere yapılan işgal girişimlerini daha yoğun destekledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:55
  1. Afganistan savaşı
  2. Irak işgali
  3. Pew Araştırma Merkezi

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