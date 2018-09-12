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ABD'li ekonomistten dünyayı sevindiren açıklama: ABD 2 yıl içinde çöküşe geçecek!

Dünyanın en büyük yatırım yönetimi firmalarından ABD'li Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, Amerikan ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini öngördüğünü belirtti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:22
ABD'li ekonomistten dünyayı sevindiren açıklama: ABD 2 yıl içinde çöküşe geçecek!

ABD'li Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ABD ekonomisinin 2  yıl içinde gerilemesini tahmin ettiğini söyleyerek ABD dolarında önemli derecede  zayıflama görüleceğini ifade etti.

"2 yıl sonrası hakkında endişeleniyorum." yorumunu yapan Dalio,  öngördüğü gerilemeyle ilgili olarak, "Borç krizinden çok, dolar krizi olacak.  Daha çok siyasi ve sosyal bir kriz olacağını düşünüyorum." dedi.

Dalio, ABD'nin borçlanmasının artması nedeniyle yükselecek açığın,  Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha çok artırma yerine para basmasına neden  olacağına dikkati çekerek ABD dolarının değerinin yüzde 30 düşebileceğini  kaydetti.

Ekonomik gerilemeden çıkmak için para politikasının etkisinin sınırlı  olacağını savunan Dalio, şu anda ABD'nin, regülasyonlarının acil finansal  durumlar karşısında yetkililere yeteri kadar özgürlük sağlamadığını söyledi.

Dalio, "ABD Başkanına, Fed Başkanına ve Senato ile Temsilciler Meclisi  liderlerinin beklenmeyen durumlarda gerekli adımları atabilmeleri için acil  ekonomik güç kanunu oluşturulmalı." diyerek sözlerini tamamladı.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 21:22
  1. Merkez Bankası
  2. Fed
  3. ABD ekonomisi

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp50 dk önce
    Ray Dalio ve onun gibileriAmerikan ekonomisinin 2 yıl içinde veya önceden gerilemesini öngördüğünü belirttikleri zaman bilin ki dolar yine sıcrama faaliyetine başlıyor. Akit sende beyhude hayallere dalma...
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Bu sari oglan deli dumrul gibi bunu becerir, yani ABD nin parcalanmasini hizlandirir insallah.
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