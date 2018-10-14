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ABD’li eski diplomattan Kaşıkçı açıklaması: Öldürüldüğüne inanıyorum!

ABD’li eski diplomat Ann Wright, kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı için gece geç saatlerde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek açıklamalarda bulundu. Wright, "Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inanıyorum. Suudi Arabistan gazetecilerin öldürülmesine son vermeli" ifadelerini kullandı.

14 Ekim 2018 Pazar 08:29
ABD’li eski diplomattan Kaşıkçı açıklaması: Öldürüldüğüne inanıyorum!

Davetli olduğu bir konferans için bir süredir İstanbul’da bulunan, ABD’li eski diplomat Ann Wright, ülkesine dönmeden önce gece geç saatlerde elinde Cemal Kaşıkçı’nın fotoğraflarının bulunduğu dövizler olduğu halde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkesi ABD’nin Irak’ı işgali nedeniyle 16 yıllık diplomatlık hayatını noktalayarak, aktivist olan Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine dair Türk basınına değerlendirmelerde bulundu.

"Öldürüldüğüne inanıyorum"

Ann Wright, Kaşıkçı’dan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamasının uluslararası bir rahatsızlık oluşturduğunu ve kayıp gazetecinin öldürüldüğüne inandığını ifade ederek, "Eski bir diplomat olarak bir konferans için İstanbul’a geldim. Değerli bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı için bu gece buradayım. Ona olanlardan bütün dünya rahatsız. Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inanıyorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunları söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi, gazetecilerin öldürülmesine son vermeli, Yemen’de yüzlercesi gerçekleşen insan ölümlerine son vermeli" dedi.

"Suudi yönetimi yaptıklarına son vermeli"

Eski diplomat Wright, "Burada bir araştırma yapılıyor, tamamlanacak ve bize bir şeyler söylenecek. Burada görev yapan gazetecilerin taşıdığı genel kanı da onun öldürüldüğü yönünde. Yapılan araştırmalardan kesin bir sonuç çıkmadı, ancak şu ana ortaya çıkan tabloya göre Kaşıkçı’nın Konsolosluk’ta öldürüldüğünü düşünüyoruz. İnsan hakları savunucularının ayağa kalkması gerekiyor. Özgürlük için, gazetecilerin özgürlüğü için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Suudi yönetimi yaptıklarına artık bir son vermeli" diye konuştu

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 08:29
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan
  4. Ann Wright
  5. Cemal Kaşıkçı

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