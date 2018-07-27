ABD'li casus hakkındaki karar küstah Rubin'i çok sevindirdi! Sıra 100 bin FETÖ'cüdeymiş

YENİAKİT.COM.TR - 15 Temmuz darbe girişiminden daha önceden haberdar olan FETÖ'cü neo-con yazar Michael Rubin, ABD'li casus papaz Brunson'un ev hapsi kararına çok sevindi. Neo-con yazar, 100 bin FETÖ'cünün de çıkarılmasını isteme küstahlığında bulundu.

FETÖ yalakası Rubin "Erdogan baski altinda cezaevlerinde temelsiz ve uydurma suclamalarla tuttugu rehinelerden sadece birisini saldi. Simdi, sira haksiz olarak hapsedilen diger 100,000 masumun serbest birakilmasinda! @RT_Erdogan #Turkiye" ifadesinde bulundu.