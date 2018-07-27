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ABD'li casus hakkındaki karar küstah Rubin'i çok sevindirdi! Sıra 100 bin FETÖ'cüdeymiş

FETÖ'nün küstah neo-con yazarı ABD'li casus papaz Brunson'un cezaevinden çıkarılmasına çok sevindi. Küstah neo-con, 100 bin FETÖ'cünün de çıkarılacağını ifade etti.

27 Temmuz 2018 Cuma 02:31
ABD'li casus hakkındaki karar küstah Rubin'i çok sevindirdi! Sıra 100 bin FETÖ'cüdeymiş

YENİAKİT.COM.TR - 15 Temmuz darbe girişiminden daha önceden haberdar olan FETÖ'cü neo-con yazar Michael Rubin, ABD'li casus papaz Brunson'un ev hapsi kararına çok sevindi. Neo-con yazar, 100 bin FETÖ'cünün de çıkarılmasını isteme küstahlığında bulundu.

FETÖ yalakası Rubin "Erdogan baski altinda cezaevlerinde temelsiz ve uydurma suclamalarla tuttugu rehinelerden sadece birisini saldi. Simdi, sira haksiz olarak hapsedilen diger 100,000 masumun serbest birakilmasinda! @RT_Erdogan #Turkiye" ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 02:31
  1. Michael Rubin
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. FETÖ'cü neo-con yazar
  5. Andrew Brunson

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