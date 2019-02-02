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ABD'li büyükelçiden Danimarka'ya savunma bütçesi eleştirisi

Kopenhag Büyükelçisi Carla Herd Sands:- "Danimarka'nın söz verdiği kapasitede katkıda bulunmaması, NATO'daki birliğe yük getirir"

02 Şubat 2019 Cumartesi 06:42
ABD'li büyükelçiden Danimarka'ya savunma bütçesi eleştirisi

KOPENHAG (AA) - ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Carla Herd Sands, "Danimarka'nın söz verdiği kapasitede katkıda bulunmaması, NATO'daki birliğe yük getirir." dedi.

Sands, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun 2014 Galler Zirvesi'ne atıfta bulunarak, Danimarka’nın 2023 savunma bütçesinin zirvede taahhüt ettiği alanlardaki yatırımları içermediğini savundu.

Sands, "Danimarka’nın açıkladığı 2023 savunma bütçesinde Grönland'ı da kapsayan Danimarka Krallığı'nda istihbarat, izleme ve keşif (ISR) için yatırım planı bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Danimarka'nın tanker uçak sözü de verdiğini belirten Sands, "Müttefikler, verdiği sözleri yerine getirmeli. Danimarka'nın söz verdiği kapasitede katkıda bulunmaması, NATO'daki birliğe yük getirir." şeklinde konuştu.

Sands, Danimarka'nın asker sayısını da artırması gerektiğini dile getirdi.

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, Sands'ın açıklamalarıyla ilgili yorumda bulunmadı.

Tanker uçağı bulunmayan Danimarka Hava Kuvvetleri, imzalanan sözleşme kapsamında ihtiyaç duyulduğunda Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçakları kullanıyor.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023 yılı savunma bütçesinin 1,5 milyar kron (1,2 milyar lira) arttırıldığı, bu artışla GSYİH'nin yüzde 1,5'ine denk geleceği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 06:42
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