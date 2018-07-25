ABD'li Brunson hakkında flaş karar! Ev hapsi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahip Andrew Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika kararına göre ABD'li rahip Brunson, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alındı. "FETÖ ile PKK adına suç işlemek ve casusluk" ile suçlanan Brunson, geçen hafta hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinini devamına karar verilmişti.

BRUNSON NEYLE SUÇLANIYOR?.. Rahip Andrew Craig Brunson'un "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15 yıla kadar, "Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

TRUMP TAHLİYE EDİLMEMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ... Son duruşmada Rahip Brunson'un tutukluluğunun devam etmesi kararı için çok sert tepki göstermişti. Karar için "utanç" nitelemesi yapan Trump, "Erdoğan, bu harika Hristiyan baba ve kocanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var" demişti.

POMPEO: EVİNE DÖNME ZAMANI... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 19 Temmuz günü CBN (Christian Broadcasting Network) kanalına yaptığı açıklamada, Rahip Brunson’ın tutukluluğu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, “Rahip Brunson’ın eve dönme ve özgür olma zamanı” demişti.