ABD’li Bloomberg'den dikkat çeken makale: Türkiye, Afrika'da etkinliğini artırıyor! Bayraktar SİHA satışı, petrol...

Eğitim, ticaret ve üretimde geri kalmış Afrikalı dostlarına yardım elini esirgemeyen Türkiye, iki tarafın da çıkarlarını gözeten, sömürü düzeninden uzak yaklaşımı ile kıta ülkelerinin güvenini kazanıyor.

Bu durum Avrupa ve ABD'de de dikkat çekiyor.

"AFRİKA KIYILARINDA PETROL ARAYACAK"

Ankara yönetiminin zengin yer altı kaynaklarına sahip Afrika ülkeleri ile iyi ilişkileri, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in de dikkatini çekti.

Türkiye'nin, Afrika ülkeleri ile ilişkilerine mercek tutan bir makale yayınlayan dergi, son dönemde atılan dikkat çekici adımları sıraladı.

Bloomberg'in yazısında, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali açıklarında petrol aramasını öngören anlaşma okuyuculara örnek gösterilen ilk adım oldu.

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"HEM ARABULUCU HEM SİHA SATIYOR"

Ayrıca Türkiye'nin her çatışma bölgesinde yapıcı ve barıştan yana tavrına dikkat çekilen yazıda, Kızıldeniz’de yaşanan Etiyopya ve Somali arasındaki gerilimde de arabulucu rolü üstlendiği belirtiliyor.

Afrika ülkelerine teknoloji satışı da yazıda zikredilen adımlardan biri olurken özellikle Türkiye'nin dünya markası haline gelen insansız hava araçlarının Somali envanterine de girdiğine dikkat çekiliyor.

"TÜRKİYE NİJER'DE ALTIN ARIYOR"

Türkiye-Afrika ilişkilerini ayrıntılarıyla inceleyen yazıda, bunlardan başka Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), Nijer’de altın aramaya başlayacağı, Türk Hava Yolları'nın kıtanın en uzak köşelerine uçuşlara başladığı bilgisi de okuyucu ile paylaşılıyor.

"SOMALİLİ BAKAN TÜRKÇE KONUŞUYOR"

Yazıda eğitim ilişkileri de dikkat çekilen başka bir alan. Bu kapsamda makalede; Somali Savunma Bakanı'nın akıcı şekilde Türkçe konuştuğu, 1992'den bu yana, 1.000'den fazla Somalili öğrencinin Türk üniversitelerinde bursla öğrenim gördüğü gibi bilgilere yer veriliyor.