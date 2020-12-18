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Korona Virüs ABD'li bilim insanlarından kritik maske uyarısı
Korona Virüs

ABD'li bilim insanlarından kritik maske uyarısı

ABD'de yapılan bir araştırma sonucu, koronavirüsten korunmak amacıyla kullanılan maskelerin tek seferlik kullanımında yüzde 65 verimlilik sağladığı ancak aynı maskenin kullanımına devam edilmesi durumunda bu oranın yüzde 25'e kadar düştüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:33:00 -
ABD'li bilim insanlarından kritik maske uyarısı

ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırma sonucu koronavirüs salgınına karşı korunmak amacıyla kullanılan maskelere ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, 3 katmanlı cerrahi maskelerin yüzde 65 verimlilik sağladığı ancak aynı maskenin kullanımına devam edilmesi halinde bu oranın yüzde 25'e kadar gerileyebileceği belirtildi.

Hava akışını yavaşlattığı belirtilen maskelerin, kirlendiğinde havadaki partikülleri filtreleme oranının düştüğü bildirildi.

Ayrıca kullanılmış bir maske takmanın yalnızca 5 mikrometreden büyük partiküller için koruma sağlayacağı ve 2.5 mikrometreden daha küçük partiküllere karşı etkisiz olacağı ifade edildi.

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