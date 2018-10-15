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ABD'li Baldwin: Trump'ı devirmeliyiz

Emmy Ödüllü oyuncu Alec Baldwin, katıldığı bir programda Donald Trump hakkında sert ifadeler kullandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:49
ABD'li Baldwin: Trump'ı devirmeliyiz

Emmy Ödülü sahibi ünlü oyuncu Alec Baldwin, Pazar akşamı katıldığı Demokrat Parti bağış yemeğinde yaklaşan ara seçimlere yönelik yorumlarda bulundu.

'Trump hükümetini devirmenin yolu seçimlerden geçiyor'

"ABD'de bir değişim gerçekleştirmenin yolu seçimlerden geçiyor" diyen Baldwin, "Trump hükümetini devirmemiz gerekiyor ve bunun yasal, resmi ve düzgün yöntemi seçimlerdir" sözleriyle ara seçimlerin önemine vurgu yaptı.

"Amerika'yı tekrar harika yapalım"

"Haydi, Donald Trump hükümetini barışçıl, yasal olarak ve aşırı önyargılarla devirelim" diyen başarılı oyuncu ABD Başkanı Trump'ın seçim sürecinde kullandığı slogana gönderme yaparak, "Donald Trump'ı tekrar bir kumarhane işletmecisi yaparak, Amerika'yı tekrar harika yapalım" dedi.

Herkesi seçimde oy vermeye davet eden Baldwin, "Bu seçim ve 2020'de gerçekleşecek olan seçimler, Franklin D. Roosevelt'in (FDR) başkan olduğum seçimlerden bu yana gerçekleşek en önemli seçimler" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:49
  1. Donald Trump
  2. Alec Baldwin

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