ABD'li Bakan konuştu: Anlaşma konusunda umutluyuz

ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, Kanada ile anlaşma konusunda umutlu olduklarını, anlaşma olmazsa da yola Meksika ile devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

CNBC'ye konuşan Mnuchin konuya ilişkin açıklamasında "Kanada ile bir anlaşmaya varılacağı konusunda umutluyuz ama anlaşmaya varılmazsa da Meksika ile görüşmelere devam etmeye hazırız" dedi.