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ABD'li Bakan konuştu: Anlaşma konusunda umutluyuz

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, açıklamalarda bulundu. Mnuchin, Kanada ile anlaşma konusunda umutlu olduklarını söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 15:35
ABD'li Bakan konuştu: Anlaşma konusunda umutluyuz

ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, Kanada ile anlaşma konusunda umutlu olduklarını, anlaşma olmazsa da yola Meksika ile devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

CNBC'ye konuşan Mnuchin konuya ilişkin açıklamasında "Kanada ile bir anlaşmaya varılacağı konusunda umutluyuz ama anlaşmaya varılmazsa da Meksika ile görüşmelere devam etmeye hazırız" dedi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:35
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