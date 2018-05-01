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ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!

ABD'li deniz piyade birliklerinin askeri tatbikatlarda gerçek saha koşullarının oluşması için Rus helikopterlerini kullanmak istediği belirtildi.

01 Mayıs 2018 Salı 21:51
ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!

Marine Times'ın haberine göre ABD Deniz Piyadesi Hava ve Kara Görev Eğitim Komutanlığı, askeri tatbikatlar sırasında gerçek saha koşullarının sağlanması amacıyla Mi-24 HIND taarruzhelikopteri veya Mi-17 HIP nakliye helikopterinin kullanılmasını talep etti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı'na başvuran komutanlık, başvuru yazısında "Taarruz helikopteri, boyutları, uçuş profili, ateş gücü ve savunma manevra kabiliyetleri sayesinde gerçekçi bir muhalif güç teşkil ederek eşsiz bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Rus taarruz helikopterlerinin yakın hava desteği sunan ve topçu ve hava savunma misyonlarını gerçekleştiren ABD'li deniz piyadelerini engellemek için kullanılması planlanıyor.

Tatbikatlarda düşman gücü olarak kullanılması düşünülen helikopterler sayesinde Rus helikopterlerinin imkanlarının ve eksikliklerinin daha iyi öğrenilmesi hedefleniyor.

Marine Times, Rus helikopterlerinin ABD'ye hangi ülke tarafından sevk edileceği konusundaysa herhangi bir bilgiye yer vermedi. Haberde ABD'nin dostları pozisyonundaki Ukrayna, Irak ve Afganistan'ın Rus askeri teçhizatını kullandığının altı çizildi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:51
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  3. helikopter
  4. taarruz
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