ABD'li askerler, teröristlerle sahaya indi! Türkiye'ye alçak yakıştırma

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç sınır hattında devriye faaliyetlerinin sürdüğü, Washington ile Ankara arasında 'yaptırım' krizinin derinleştiği günlerde, ABD askerleri, resmi adı Demokratik Suriye Güçleri olan PKK uzantısına bağlı 'Münbiç Askeri Meclisi' üyeleriyle halı saha maçı yaptı.

Münbiç merkezde bulunan ABD askerlerinin, 'Münbiç Askeri Meclisi' üyeleriyle halı sahada futbol maçı yaptığı sırada çekilen fotoğraflar yayımlandı.

Fotoğrafları 'Münbiç Askeri Meclisi' Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medya hesabından paylaştı.

​TERÖRİSTTEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH YAKIŞTIRMA

Derviş, fotoğrafları Türkiye'ye terörist yakıştırması yaptığı skandal notlarla paylaştı. PKK'ya bağlı terörist, fotoğrafları "Bugün Münbiç'te Münbiç Askeri Meclisi ile koalisyon askerleri arasında halı sahada ilginç bir futbol maçı vardı. (Maç) Terörizme karşı birlikte zafer ile sonuçlandı" notuyla yayımladı.

