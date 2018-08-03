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ABD'li askerler, teröristlerle sahaya indi! Türkiye'ye alçak yakıştırma

TSK'nın Münbiç sınır hattında devriye faaliyetlerinin sürdüğü, Washington ile Ankara arasında 'yaptırım' krizinin derinleştiği bu günlerde, ABD askerleri, sözde Demokratik Suriye Güçleri'ne, özde bizzat PKK'ya bağlı 'Münbiç Askeri Meclisi' üyeleriyle halı saha maçı yaptı. Maç anına dair fotoğrafları paylaşan Menbiç Askeri Meclisi Sözcüsü Şervan Derviş, "Maç, terörizme karşı birlikte zafer ile sonuçlandı"

03 Ağustos 2018 Cuma 15:28
ABD'li askerler, teröristlerle sahaya indi! Türkiye'ye alçak yakıştırma

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç sınır hattında devriye faaliyetlerinin sürdüğü, Washington ile Ankara arasında 'yaptırım' krizinin derinleştiği günlerde, ABD askerleri, resmi adı Demokratik Suriye Güçleri olan PKK uzantısına bağlı 'Münbiç Askeri Meclisi' üyeleriyle halı saha maçı yaptı.

Münbiç merkezde bulunan ABD askerlerinin, 'Münbiç Askeri Meclisi' üyeleriyle halı sahada futbol maçı yaptığı sırada çekilen fotoğraflar yayımlandı.

Fotoğrafları 'Münbiç Askeri Meclisi' Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medya hesabından paylaştı.

TERÖRİSTTEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH YAKIŞTIRMA

Derviş, fotoğrafları Türkiye'ye terörist yakıştırması yaptığı skandal notlarla paylaştı. PKK'ya bağlı terörist, fotoğrafları "Bugün Münbiç'te Münbiç Askeri Meclisi ile koalisyon askerleri arasında halı sahada ilginç bir futbol maçı vardı. (Maç) Terörizme karşı birlikte zafer ile sonuçlandı" notuyla yayımladı.

'Münbiç Askeri Konseyi', ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı bir yerel milis örgütü.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Menbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları son olarak 1 Ağustos'ta 23. koordineli/bağımsız devriye faaliyetini yürütmüştü.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:28
  1. Ankara
  2. TSK
  3. ABD askeri
  4. Türkiye
  5. ABD
  6. Münbiç
  7. dsg

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