Kritik süreç başladı! ABD’li askerler Şanlıurfa’da

Şanlıurfa'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler kente ulaştı.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Merkeze ulaştılar

Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı.

Bakan Akar açıklama yapmıştı

Sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Akar, "ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak. Bazı süreler koyduk, program dahilinde yapılacakları ortaya koyduk. Bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk" demişti.

"Derinlik 40 km olacak"

Akar, "Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstereceklerine inanmak istiyoruz. Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak. Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adım atılacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.