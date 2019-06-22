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ABD'li askeri doktor: Yaralı teröristi boğarak öldürdüm

Irak'ta yaralı bir DAEŞ'li teröristi öldürmekle suçlanan Özel Operasyonlar Komutanı'nın Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen davasında şahit olarak dinlenen Corey Scott, militanı kendisinin boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
ABD'li askeri doktor: Yaralı teröristi boğarak öldürdüm

Irak'ta "sivillere rastgele ateş açmak ve yaralı bir militanı öldürmekle" suçlanan Özel Operasyonlar Komutanı Edward Gallagher’ın duruşması, askeri doktor Corey Scott'ın verdiği ifadeyle mahkeme salonunda şoka neden oldu. Ceza almama şartıyla Irak'ta yaşananları anlatan Scott, hava saldırısı sonrası yaralı bir teröristin askeri üsse getirildiğini söyledi.

DAEŞ'li teröristin bacağından yaralandığını ve ciğerlerinin iflas etmesi nedeniyle oksijen tüpüne bağlandığını anlatan Scott, militanın başında bulunan Gallagher'ın aniden bıçağını çekerek militana sapladığını ifade etti. Gallagher'ın bıçak darbelerine karşın militanın nefes almaya devam ettiğini söyleyen Scott, 'merhametle hareket ederek' yaralı ölene kadar başparmağıyla oksijen borusunu kapattığını itiraf etti.

"Kurtarılabilirdi"

Askeri doktor Scott, militanın aldığı bütün yaralara karşın hayatta kalabileceğini ancak Iraklı güçlerin ona işkence edebileceğini öne sürerek, "Nasıl olsa öleceğini biliyordum" dedi. Scott, "Sadece uyandığında yaşayacaklarından onu kurtarmak istedim" diye konuştu. Scott ifadesinin sonunda Gallagher'ın militanı öldürmediğini vurguladı.

Savcılık makamı ise kendi şahidi Scott'ı, sanık Gallagher'ı kurtarmak için yalan söylemekle suçladı. Savcılık ayrıca daha önceki sorgulamalarda Scott'ın herhangi bir mahkumu öldürdüğüne dair ifade vermediğini kaydetti.

Askeri doktor Scott ise, "Gallagher'ın bir eşi ve ailesi var. Bütün hayatını hapiste geçirmemeli" diyerek savcıyı cevapladı.

Euronews'teki habre göre, Savunma makamı, DAEŞ'li teröristin nasıl öldüğü konusunda savcılığın bir soruşturma yapmadığı için davanın usulden bozulmasını istedi. Sanık makamındaki Gallagher, bu suçlama dışında Irak’ta okul çağındaki bir kız çocuğunu ve yaşlı bir sivili de öldürmekle suçlanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
  1. Edward Gallagher
  2. Corey Scott
  3. DAEŞ
  4. ABD

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