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ABD'li araştırma ekibi Türkiye'de saha çalışması yapacak

Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri üzerine faaliyet yürüten Türk Miras Vakfı, yeni bir saha çalışması projesi kapsamında Amerikalı araştırmacıları Türkiye'ye götürüyor

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:50
ABD'li araştırma ekibi Türkiye'de saha çalışması yapacak

WASHINGTON (AA) - Türk-Amerikan ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Türk Miras Vakfı (THO), yeni bir saha çalışması projesini hayata geçirerek 10 Amerikalı araştırmacıyı Türkiye'ye götürecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan THO Başkanı Ali Çınar, amaçlarının Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimine katkı yapmak olduğunu ifade etti.

Çınar, Prof. Dr. Michael Gunter başkanlığında 10 ABD'li araştırmacıdan oluşan ekibin 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini anlattı.

- "Araştırmacılar Türkiye'nin güçlü kurumlarıyla buluşacak"

Türkiye’deki ilgili birçok kurum ve kuruluşun ziyaret edileceğini kaydeden Çınar, "Türkiye-ABD ilişkilerinin içinde bulunduğu zorlu süreçte Türkiye’nin güçlü kurumları ile araştırmacıları buluşturmanın geleceğe benzersiz bir katkı sağlayacağını ve araştırmacıların Türkiye’de edindiği tecrübe ve imkanla, THO’nun amaçladığı yapıcı diyalog platformunun da temellerinin atılacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çınar ayrıca, proje kapsamında devlet kurumları, iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında toplantılar yapılarak programa katılan Amerikalı profesyonellerin Türkiye ile ilgili farklı konularda daha derinlemesine bilgi sahibi olması ve ortak projeler yapmalarının hedeflendiğini anlattı.

Söz konusu çalışmanın ardından hazırlanacak kapsamlı bir raporun da Türk-Amerikan ilişkileri konusunda bilgi üreten aktörlerle paylaşılacağı kaydedildi.

THO, 2018 yazında da “Türkiye’deki Mülteci ve Sığınmacılar: Sorunlar, Fırsatlar ve Yaklaşımlar” adlı bir proje düzenlemiş ve 10 ABD’li genç akademisyeni İstanbul, Ankara ve Gaziantep şehirlerinde sivil ve resmi yetkililerle bir araya getirmişti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:50
  1. ABD
  2. Turkish Heritage Organization (THO)
  3. türkiye

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