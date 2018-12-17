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ABD'li albay Türkiye'den özür diledi

PKK yanlısı ve Türkiye'ye yönelik hakaret içeren bir sosyal medya iletisini paylaşan ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk yetkililerin müdahalesi üzerine özür diledi- Albay Ryan: "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin"

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:03
ABD'li albay Türkiye'den özür diledi

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "terörist" olduğu iddiasında bulunan terör örgütü PKK yanlısı bir hesabın sosyal medya iletisini paylaşmasının ardından, Türk makamlarının devreye girmesi üzerine Türkiye'den özür diledi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsünün skandal Twitter paylaşımı ise büyük tepki çekti.

Kısa bir süre sonra skandal paylaşımını geri çeken Sean Ryan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk yetkililerin müdahalesi sonrasında özür diledi.

Albay Ryan, koalisyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin." ifadelerini kullandı.

Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "terörist" olduğu iddiasında bulunan PKK yanlısı bir kullanıcının, Türk keskin nişancılarının Suriye'nin kuzey doğusunda okula giden çocukları hedef aldığını ve Amerikan özel kuvvetlerinin ise çocukları koruduğu yalanını paylaşmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:03
  1. ABD
  2. Albay Sean Ryan
  3. PKK
  4. Suriye
  5. türkiye

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