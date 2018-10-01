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ABD'li aktris Lindsay Lohan, mülteci aileden dayak yedi

Daha önce Türkiye'ye de gelip, Sultanbeyli'deki Suriyeli mülteci aileleri ziyaret eden ABD'li ünlü aktris Lindsay Lohan, Fransa'da insan kaçakçısı olduğunu iddia ettiği mülteci aileye çocuklarını alıp götürmeyi teklif edince çocukların annesi ünlü oyuncuya yumruk attı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:27

Bir dönem uyuşturucu bağımlısı olan ve daha sonra farklı dinlere inandığını açıklayarak gündeme gelen ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Fransa’da ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada canlı video çektiği sırada yaşanan olayda Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği bir mülteci ailesinin yanına giderek onlarla konuştu. Kısa süre sonra aileyi suçlamaya başlayan Lohan, ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif etti.

BÜYÜK BİR TARTIŞMAYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Bunun üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen aileyi görüntüleyen Lohan, ailenin insan kaçakçılığı yaptığını iddia etti. Bu sözler üzerine aile tepki gösterdi ve milyonlarca izleyicinin önünde çocukların annesi ünlü oyuncuya yumruk attı. 32 yaşındaki Lohan, gözyaşları içerisinde kendisini çekerken, bu video büyük bir tartışmaya neden oldu. Lohan’ın hayranları yıldız oyuncuyu desteklerken çok sayıda internet kullanıcısı Lohan’ın temelsiz suçlamalarda bulunduğunu ve haksız olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 11:27
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