ABD'li aktris Lindsay Lohan, mülteci aileden dayak yedi

Bir dönem uyuşturucu bağımlısı olan ve daha sonra farklı dinlere inandığını açıklayarak gündeme gelen ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Fransa’da ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada canlı video çektiği sırada yaşanan olayda Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği bir mülteci ailesinin yanına giderek onlarla konuştu. Kısa süre sonra aileyi suçlamaya başlayan Lohan, ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif etti.

BÜYÜK BİR TARTIŞMAYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Bunun üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen aileyi görüntüleyen Lohan, ailenin insan kaçakçılığı yaptığını iddia etti. Bu sözler üzerine aile tepki gösterdi ve milyonlarca izleyicinin önünde çocukların annesi ünlü oyuncuya yumruk attı. 32 yaşındaki Lohan, gözyaşları içerisinde kendisini çekerken, bu video büyük bir tartışmaya neden oldu. Lohan’ın hayranları yıldız oyuncuyu desteklerken çok sayıda internet kullanıcısı Lohan’ın temelsiz suçlamalarda bulunduğunu ve haksız olduğunu söyledi.